Как за восемь часов высыпаться в холодный сезон 10.11.2018, 20:23

Ученые составили ряд рекомендаций.

Учёные рассказали, как в холодный сезон за 8 часов успевать высыпаться, чтобы ощущать себя весь день бодрым и полным энергии. Если не выполнять ряд рекомендаций, человек будет чувствовать себя «разбитым» даже при очень долгом времени, проведённом во сне, передает newsyou.info.

Прежде всего, учёные рекомендуют ложиться спать не позднее 10 часов вечера. Нельзя перед сном перегружать желудок тяжёлой пищей – жаренным, пельменями и тому подобное. Удобная кровать и ортопедический матрас, невысокая подушка и проветренная до +17-19 градусов комната – надёжные помощники для полноценного ночного отдыха. Настраиваться на сон следует заранее – все гаджеты желательно отключить, а яркий свет – приглушить. Очень полезно перед ночным отдыхом совершить вечернюю прогулку.

В холодный сезон организм испытывает недостаток солнечного света и тепла. Для его восполнения нужно при любой возможности ловить каждый солнечный луч – в ясную погоду выходить на улицу, чаще проветривать помещения, работать у окна при дневном освещении. Важно всегда одеваться по погоде – если холодно, одежда должна достаточно согревать тело.

Ещё одна причина кажущегося недосыпания в холодное время года – недостаток витаминов и, как результат, снижение иммунитета, а потому в эти сезоны важно налегать на цитрусовые, кислую капусту, зелень, овощи. Другой причиной сонливости осенью и зимой может являться стресс. Начало учебного года, выход из отпусков, проводы лета – всё это заставляет человека нервничать и тем самым затрачивать больше жизненных ресурсов. Совет учёных – обязательно привести в норму своё нервное состояние, в чём может помочь, помимо прочего, употребление успокаивающих травяных чаёв.