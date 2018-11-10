Белорусских охотников попросили не стрелять в тумане 10.11.2018, 20:30

Фото: shutterstock

На субботу в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

Министерство лесного хозяйства Беларуси призвало 10 ноября ограничить ведение охоты из-за погодных условий.

Министерство лесного хозяйства напоминает охотникам о том, что в соответствии с пунктом 150 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, вступивших в силу с 25 сентября 2018 года, стрельба из огнестрельного оружия в тумане запрещается.

В частности, в документе прописано, что запрещается "... производить стрельбу на шум, шорох, по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости, а также по взлетающей птице ниже 2,5 метра в условиях ограниченной видимости...".