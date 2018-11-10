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США проведут консультации с НАТО по выходу из ДРСМД

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  • 10.11.2018, 20:39

Такое решение было принято во время встречи Трампа и Макрона в Париже.

Французские чиновники утверждают, что администрация президента США Дональда Трампа согласилась провести консультации с партнерами по НАТО относительно своего намерения выйти из совместного с Россией договора о контроле над вооружениями.

В субботу помощники президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что такое решение было принято во время встречи президента Дональда Трампа и Макрона в Париже, сообщает АР.

Советник по вопросам национальной безопасности Трампа Джон Болтон заявил журналистам в Париже в пятницу, что США "очень тесно обсуждают" с союзниками проблему договора и "очень оптимистичны относительно общей позиции".

США и НАТО обвиняют Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Решение Трампа выйти из пакта волнует многих европейских лидеров, которые считают договор ключевым после эпохи "холодной войны". Макрон предостерег, если договор расторгнуть, а Россия разместит такие ракеты, то они смогут ударить по Европе, но не по США.


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