Фотофакт: Белорусский футбол в атмосфере Сайлент Хилла 10.11.2018, 20:55

В тумане он выглядит потрясающе.

Прямо сейчас Беларусь похожа на Сайлент Хилл, мрачный город из одноименного ужастика. Все дело в тумане, в который погрузилась страна. Видимость упала до 100-200 метров. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Говорят, туман продержится до воскресенья. В пятницу в таких экстремальных условиях прошли матчи высшей лиги и турнира дублеров. Футбол, окутанный белой пеленой, завораживает, пишет «Трибуна».

А все началось еще несколько недель назад. Вот в такой атмосфере проходил матч в Жодино между «Торпедо-БелАЗ» и минским «Динамо».

В Гомеле играли дублеры местного клуба и «Минска». Перед матчем пресс-служба «рысей» пошутила, что победит тот, кто первым найдет мяч.

«Городея» дома обыграла брестское «Динамо» (1:0). Правда, вряд ли болельщики, сидевшие у дальних ворот, разглядели гол Дмитрия Лебедева.

Брестчане чувствовали призрачную атмосферу до матча – после такими же призрачными стали их надежды попасть в еврокубки следующего сезона.

Минское «Динамо» обыграло «Слуцк» (2:0) при такой же плохой видимости.

Через такую завесу даже прожектор пробивает с трудом.

Сториз в инстаграме «Динамо» тоже полны тумана.