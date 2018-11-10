Злой рок над российскими олигархами 1 10.11.2018, 21:28

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Источник: соцсети

Российским олигархам в Давосе больше не рады.

То, что, по данным Financial Times, российских олигархов - Виктора Вексельберга, Олега Дерипаску и Андрея Костина - не ждут на экономическом форуме в Давосе, стало неожиданной новостью для России, ведь на этот раз послание пришло из самого сердца Европы, пишет на страницах швейцарского издания Tages-Anzeiger (перевод -inopressa.ru) Бернхард Оденаль. Подобный враждебный настрой россияне чувствовали раньше только со стороны США и Великобритании.

"В остальной Европе олигархам часто дул попутный ветер. (...) Однако теперь именно их кремлевский покровитель обеспечил им суровый ветер, дующий в лицо", - подчеркивает автор.

"Перечень грехов, в которых Запад винит Владимира Путина, длинный. (...) Дерипаска, Вексельберг и Ко не несут ответственности за российские военные действия и шпионаж. (...) Однако тесная связь с Кремлем превращается для них теперь в злой рок", - отмечает Оденаль.

"Нет решения, при котором они вышли бы из ситуации благополучно, - полагает журналист. - Если они останутся верны Путину, они потеряют не только имущество, но и деловые связи на Западе. (...) Если же они, напротив, дистанцируются от российского президента, на родине им грозит жестокая судьба, тоже с арестом и конфискацией имущества. Глубокое падение бывшего олигарха Михаила Ходорковского - сигнал для них: что действительно ненавидит бывший разведчик Путин, так это нелояльность и предательство".

"Они хотели стать Вандербильтами и Рокфеллерами XXI века. Мужчинами, которые освобождаются от имиджа сомнительных торговцев сырьем и в роли филантропов переходят в круг западной экономической элиты. На этом пути они потерпели поражение. Их считают любимчиками Путина. От подозрений в преступных махинациях им не избавиться", - уверен Оденаль.

"Они годами извлекали выгоду из европейского оппортунизма. То, что настроения меняются, они заметили слишком поздно", - констатирует издание.