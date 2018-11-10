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Израилевич: Теперь говорить ничего не буду

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  • 10.11.2018, 22:04
Аркадий Израилевич

Скандальный бизнесмен дал комментарий после освобождения из СИЗО КГБ.

Опальный бизнесмен Аркадий Израилевич, освобожденный из СИЗО КГБ, дал краткий комментарий «Нашей Ниве».

«Меня было очень много в медийном пространстве, — рассказал Израилевич. — Наверное, кто-то сглазил из тех, кто хотел».

Бизнесмен сделал выводы и теперь изменил стиль поведения.

«Я сублимировал и [теперь] говорить ничего не буду», — подытожил Израилевич.

Сведения о задержании Аркадия Израилевича появились 31 октября, но ни одно силовое ведомство не подтвердило этой информации.

Бизнесмен стал известен широкой публике в связи со скандалом вокруг ресторанного комплекса в Куропатах.


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