Кубок четырех наций: Беларусь в упорной борьбе уступила Латвии 1 10.11.2018, 22:14

Иллюстрационное фото

Сборная Беларуси в серии буллитов уступила команде Латвии и заняла второе место на турнире.

Сборная Беларуси в серии буллитов уступила команде Латвии в решающем матче "Кубка 4-х наций velcom" в Минске — 1:2. Латвийцы выиграли турнир, белорусы заняли второе место, передает pressball.by.

БЕЛАРУСЬ — ЛАТВИЯ — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

БЕЛАРУСЬ: Мильчаков (Карнаухов); Воробей — Антонов, Когалев — Развадовский — Парфеевец; Устиненко — Денисов, Демков — Ремезов — Кислый; Бокун — Крыскин, Феоктистов — Туркин — Гаврус; Хоромандо — Достанко, С.Малявко — Бовбель — Литвинов; Рядченко.

ЛАТВИЯ: Аузиньш (Цимерманис); Якобсонс — Сварс, Дзиеркалс — Хомяковс — Липсбергс; Калкис — Салия, Калньш — Батня — Разгалс; Мамчиц — Кузис, Кулда — Забис — Маренис; Янсонс, Упитис — Ранчевс — Масловскис, Аделсонс.

ШАЙБЫ: 0:1 — Кулда (0.50). 1:1 — Денисов (38.05). 1:2 — Калньш (65.00 — решающий буллит).