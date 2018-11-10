В американском Музее новостей пенсионеров обучают медиаграмотности 10.11.2018, 22:20

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Пенсионерам проводят лекции о том, как распознать фейковые новости.

Медиаграмотность, то есть умение работать с современными медиа, преподают в американских школах и университетах. Даже в крошечных библиотеках в глубокой провинции проводят лекции о том, как распознать фейковые новости, пишет «Настоящее время».

Обычно аудитория таких занятий – молодежь, иногда люди среднего возраста. В вашингтонском Музее новостей обратили внимание на пенсионеров. Они в Штатах, как и многих других странах мира, – одни из самых активных избирателей, но при этом часто беззащитны перед дезинформацией.

Уроки фактчекинга проводят в музее почти каждый день. Учеников собирается немного, но лекторы не расстраиваются: с помощью «сарафанного радио» информация доходит и до тех пенсионеров, которые не посещают занятия.

Создатели тренингов не исключают возможности открытия подобных курсов для бабушек и дедушек и на постсоветском пространстве. О влиянии фейков на людей пожилого возраста этих стран они наслышаны.