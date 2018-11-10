Мастер не Маргарита 6 Виталий Портников, «Крым.Реалии»

10.11.2018, 22:24

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Фото: ria.ru

Зачем России комедия про «Крымский мост».

Выход на российские киноэкраны пропагандисткой кинокомедии «Крымский мост: сделано с любовью» заставил критиков и зрителей вспомнить о, казалось бы, бесповоротно оставшихся в архивах советских агитках сталинских времен. Да, собственно, авторы фильма – а его сценарий написала глава российского пропагандистского телеканала Маргарита Симоньян, а поставил – ее супруг Тигран Кеосаян – и не скрывали, что вдохновлялись опытом именно советского агиткинематографа, всей этой развесистой клюквой времен «Кубанских казаков».

И все же отличия есть. Сталинский кинематограф существовал почти в герметичном пространстве, немногие иностранные фильмы тщательно отбирались и цензурировались – ведь они не должны были смущать строителей первого в мире государства рабочих и крестьян.

Сама аудитория таких фильмов не просто была склонна верить в сказку – она существовала в собственном мире. В сталинские годы по советскому Союзу разъезжали немногие, так что для жителя Сибири Кубань была таким же далеким миром, как для краснодарца земли за Уралом. Сибирский зритель «Кубанских казаков» мог думать, что столы на далеком юге ломятся от яств. Кубанский зритель «Сказания о земле Сибирской» мог верить, что Сибирь действительно так благополучна, как в кино.

Но за прошедшие со сталинских времен десятилетия мир стал меньше, а фильмов стало больше. Поэтому семейный подряд руководительницы Russia Today смотрится не просто непрофессионально и лживо, как ее интервью с отправителями Скрипаля, так называемыми Петровым и Бошировым. Он смотрится еще и архаично. И возникает вопрос: неужели авторы фильма этого не понимают? Зачем им позориться?

Но вопросы исчезают, когда из расследований коллег узнаешь, что деньги на съемку всей этой архаики выделил государственный Фонд кино. И не просто выделил, а без всякого конкурса выделил. И не просто без всякого конкурса выделил, а по звонку бывшего пресс-секретаря Путина, а сейчас заместителя главы его администрации и куратора всей пропагандисткой машины Кремля Алексея Громова.

И все становится ясно. Ребята, похоже, просто решили под предлогом пропагандистского фильма распилить российский государственный бюджет – святое дело! Риска в этом никакого нет. Цифры проката, прибыль, отзывы критиков и зрителей – все это совершенно не волнует авторов и их высокопоставленных покровителей. Единственному зрителю, на мнение которого они могут обратить внимание, фильм, вне всякого сомнения, понравится, потому что он показывает ту Россию, которая существует в его воображении – или которую он хочет навязать своим подданным. Так в чем проблема? Почему бы не подработать?

Похоже, именно поэтому у российских пропагандистов в этот раз не получается сделать если не честно, то хотя бы профессионально. Когда главная цель – не искусство и даже не вранье, а банальный распил бюджета, может получиться только «Крымский мост: сделано с любовью». С любовью к государственным деньгам.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»