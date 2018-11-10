Как белорусских водителей грабят при помощи фотофиксации скорости 1 10.11.2018, 22:35

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Житель Барановичей вызвал милицию на установщика камеры.

В сети появилось эмоциональное видео о том, как житель Барановичей в Ляховичском районе позвонил по телефону 102 и сообщил о "грабеже на дороге". Разместил в интернете сам автор.

На место вызова оперативно с включенными проблесковыми маячками и сиренами приехало сразу несколько машин милиции. Как оказалось, причина вывоза в неправильно установленной камере фотофиксации скоростного режима. А привлечь к ответственности мужчина хочет техника, который выставляет данный прибор, сообщает портал Brestcity.

"Если он (прибор фотофиксации скоростного режима) установлен не по правилам, значит он фальсифицирует данные», — считает автор видео. Мужчина сообщил правоохранительным органам, что выявил ряд нарушений: прибор находится под высоковольтной линией электропередач, далеко от проезжей части, место установки не совпадает с согласованным (на 150 метров).

В комментарии к своему видео его автор, Дмитрий Тимофеев, написал: "Дорогие зрители!.. Я не работаю на публику, я освещаю некоторые факты, которые считаю, мягко сказать, не совсем правильными".