Саудовская Аравия готовится к закату нефтяной эры 10.11.2018, 22:39

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Фото: reuters

Саудовская Аравия изучает последствия распада ОПЕК.

Саудовская Аравия изучает последствия распада нефтяного картеля, контролирующего треть мировой добычи и почти половину глобального нефтяного экспорта.

Аналитический центр исследований нефти KAPSaRC (King Abdullah Petroleum Studies and Research Center), финансируемый властями королевства, готовит доклад о последствиях развала организации, в которой Эр-Рияд играет ключевую роль, обеспечивая треть суммарного производства нефти, сообщили The Wall Street Journal осведомленные источники.

Саудовская Аравия опасается заката нефтяной эры и падения глобального спроса на "черное золото".

"В королевстве знают, что спрос на нефть не будет вечным, поэтому нужно думать о будущем после ОПЕК", - объяснил источник WSJ.

Он добавил также, что к исследованию власти подтолкнуло решение США снова дать ход законопроекту о признании ОПЕК вне закона.

Акт о запрете картелей на нефтяном рынке, который впервые был предложен в начале 2000х, предлагает распространить на ОПЕК действие антимонопольного Акта Шермана, который более столетия назад использовался, чтобы раздробить нефтяную империю Джона Рокфеллера.

Глава Центра изучения и исследований нефти имени короля Абдаллы в Эр-Рияде Адам Семински подтвердил Bloomberg подготовку доклада.

"Мы изучаем это, поскольку считаем это важным. Я бы очень удивился, если бы еще 10 других аналитиков или институтов не пытались разобраться с тем же самым вопросом", - сказал он.