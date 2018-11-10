Андрей Сидоренко: Матч Беларусь - Латвия держал всех в напряжении 10.11.2018, 22:53

Андрей Сидоренко

Фото: khl.ru​

Главный тренер сборной Беларуси оценил выступление своих подопечных в Кубке четырех наций.

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко оценил выступление своих подопечных в Кубке четырех наций, где команда заняла второе место. В финале турнира белорусы по буллитам уступили Латвии (1:2), передает «Трибуна».

– Матч действительно получился финальным и очень напряженным. С обеих сторон была очень хорошая самоотдача. Матч держал всех в напряжении. В серии буллитов нам немножко не повезло.

– Какие выводы можно сделать по итогам турнира?

– Можем сделать вывод, что команда старалась, играла, была высокая самоотдача. Надо работать дальше.

– Каким компонентам игры стоит уделить особое внимание?

– Ключевой момент – реализация большинства.

– Для многих игроков этот турнир стал тестовым. У тренерского штаба есть какие-то наметки, кто будет на следующих стартах?

– Конечно, мы получили очень много информации. Посмотрели хоккеистов. Думаю, изменения все равно будут. Надо наигрывать состав и смотреть новых хоккеистов, – сказал Сидоренко в комментарии «Беларусь 5».