Андрей Сидоренко: Матч Беларусь - Латвия держал всех в напряжении
- 10.11.2018, 22:53
Главный тренер сборной Беларуси оценил выступление своих подопечных в Кубке четырех наций.
Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко оценил выступление своих подопечных в Кубке четырех наций, где команда заняла второе место. В финале турнира белорусы по буллитам уступили Латвии (1:2), передает «Трибуна».
– Матч действительно получился финальным и очень напряженным. С обеих сторон была очень хорошая самоотдача. Матч держал всех в напряжении. В серии буллитов нам немножко не повезло.
– Какие выводы можно сделать по итогам турнира?
– Можем сделать вывод, что команда старалась, играла, была высокая самоотдача. Надо работать дальше.
– Каким компонентам игры стоит уделить особое внимание?
– Ключевой момент – реализация большинства.
– Для многих игроков этот турнир стал тестовым. У тренерского штаба есть какие-то наметки, кто будет на следующих стартах?
– Конечно, мы получили очень много информации. Посмотрели хоккеистов. Думаю, изменения все равно будут. Надо наигрывать состав и смотреть новых хоккеистов, – сказал Сидоренко в комментарии «Беларусь 5».