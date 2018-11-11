В Беларуси в 23-й раз за год подорожал бензин 11.11.2018, 8:16

ФОто: tut.by

Ночью поменялись цены на заправках.

С 11 ноября 2018 года в Беларуси снова изменились розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Топливо вновь подорожало на 1 копейку. С 11 ноября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 41 копейку, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 50 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 71 копейка, ДТ — 1 рубль 50 копеек.

Это двадцать третье изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 28 октября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.

Накануне вице-премьер Игорь Ляшенко рассказал, сколько должно стоить автомобильное топливо при нынешней цене на нефть. «При сегодняшней стоимости барреля в $ 72 справедливая цена за литр АИ-92 — 77 центов, — сказал вице-премьер. — Если баррель будет стабилен, повышение цены на топливо на 1 копейку будет продолжено».