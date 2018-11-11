Провал Крымского моста 11.11.2018, 8:39

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Фото: ria.ru

Пропагандисты исчезнут, а правда будет жить.

В концертном зале «Зарядье» в Москве в конце октября состоялась премьера фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!». В центре сюжета – российское строительство в Керченском проливе, с которым связаны судьбы приезжих рабочих и местных жителей. Автором сценария фильма выступила главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, режиссер – ее муж Тигран Кеосаян. В российский прокат картина вышла 1 ноября, пишет «Крым. Реалии».

Российский кинокритик Егор Беликов посмотрел фильм и рассуждает, в какой мере это комедия, а в какой – пропаганда.

– Одно другому не мешает. Очевидно, что легкая комедия, какая бы она ни была легкая, может выполнять и пропагандистские цели. В данном случае была цель просто снять фильм про Крымский мост, потому что его построили, а трудно придумать о нем отдельный фильм. Это не совсем пропагандистская вещь, не совсем Крым, но там есть следы вполне конкретной государственной идеологии. Мост – это скорее декорация. Наверное, такой сюжет мог произойти где угодно. Другой вопрос, что это не совсем выполняет выданную им государственную задачу. Они сняли довольно пошлую любовную комедию про много разных пар, которые прямо к открытию Крымского моста наконец сходятся вместе, что символизирует довольно странные вещи: Россия и Крым соединились любовным, плотским способом. Я думаю, что заложенный здесь авторский посыл довольно смешон.

Егор Беликов напоминает, что фильм «Крым», снятый совместно с Министерством обороны России, провалился в российском прокате.

– Я не знаю, как будет с «Крымским мостом». Мне кажется, оно провалится, но не так сильно, как «Крым». Все-таки «Крымский мост» – очень простое кино, оно суперпонятное. Его широко промотировали на телеканале НТВ, где работает Тигран Кеосаян, и на Russia Today. Посмотрим, окупится ли оно.

Глава Госкино Украины Филипп Ильенко подчеркивает, что украинский кинематограф также исследует крымскую тему, но по-другому.

– Мы не втягиваемся в дуэль фильмами, потому что мы не занимаемся пропагандой так, как Россия, не занимаемся перекручиванием фактов. Мы поддерживаем разные фильмы, которые в том числе касаются и Крыма, в разных жанрах и про разные исторические периоды. Можно вспомнить, например, фильм Ахтема Сеитаблаева «Чужая молитва», который вышел в прокат в прошлом году перед «Киборгами». Сейчас завершен фильм, в том числе связанный с Крымом, – «Моя бабушка с Марса». Это международная копродукция, ее сложно назвать пропагандой – там есть художественная условность, но по своей теме он актуален. Мы развенчиваем мифы достаточно активно, но это не значит, что на каждый фильм в России мы должны делать зеркальный фильм в Украине. Надо формировать свою повестку, свой нарратив, свою информационную политику.

Филипп Ильенко напоминает, что в следующем году в украинский прокат выходит фильм «Черкассы» об украинском тральщике, который во время аннексии Крыма отказался сдаваться российским военным и в итоге вырвался на материковую Украину.

Украинский политолог, директор аналитического центра «Политика» Николай Давидюк предлагает ориентироваться не на количество, а на качество фильмов, рассказывающих про Крым в России и в Украине.

– Россия, кроме пропагандистского кино, с середины 1990-х ничего и не снимает: про Вторую мировую войну, про Чечню, про Крым, внутренняя политика. Все сериалы – с внутренним таким пропагандистским стержнем. Кино стало дополнением виртуальной политической реальности, которую создает Путин. То, что Симоньян – автор сценария, убивает какой-либо намек на культурную и художественную ценность такого фильма. Не может один человек одной рукой разыгрывать схемы типа Петрова и Боширова (интервью с российскими разведчиками, которых обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании – КР), а другой рукой писать сценарии для фильмов. На самом деле это тотальная пропаганда в стиле Геббельса. Украина же снимет свои фильмы про Крым, про Донбасс. Творческий процесс не такой быстрый, как нам хотелось бы, но украинское кино возрождается. Один хороший фильм переживет миллион пропагандистских. Правда будет жить.