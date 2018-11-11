«Штрафовать надо больше! Совсем обнаглели камикадзе» 11.11.2018, 9:25

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Почему война пешеходов и водителей в Беларуси в ближайшее время не закончится.

"Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит!" - это цитата Джереми Кларксона, экс-ведущего Top Gear.

Но если отбросить цинизм и желание пролезть с этой фразой во все щели, то суть понятна: водители и пешеходы еще долго будут по разные стороны баррикад, даже несмотря на то, что первые иногда становятся вторыми и наоборот. По крайней мере в нашей стране и в ближайшее время, пишет abw.by.

И если попытаться копнуть совсем уж глубоко, рискуя быть похороненным под взаимными доводами, упреками и комментариями обеих сторон, то начало всех бед - в исходниках. А они таковы: закон сразу возложил ответственность за происходящее на дорогах на водителя. Мол, сел за руль источника повышенной опасности - отвечай за все и сразу. Оно, может, и правильно, ведь автомобиль - та еще машина смерти. Но такая строгость к водителям, как ни странно, оказалась губительной для пешеходов. Пользуясь безнаказанностью, которая почему-то трансформировалась в веру в собственную бессмертность, они перестали нарушать даже те скромные обязанности, которые прописаны в ПДД для двуногих.

Естественно, негативная реакция и так во всем априори виноватых водителей только усугубилась. Цинизм расцвел буйным цветом вплоть до призывов в авторских колонках воспитывать пешеходов самим и объяснений "почему их не надо любить".

Появились даже попытки классифицировать пешеходов, "особо раздражающих" автомобилистов.

Первая категория - это пешеходы, поверившие в свою правоту, важность и бессмертие. "Они, как правило, молоды, не водят автомобиль, не знают ПДД, не слышали про тормозной путь и ценят только себя".

Вторая - "безалаберные водители, на пару минут ставшие пешеходами. Они плохо ездят и так же плохо ходят. Пока они за рулем - виноваты пешеходы. Когда они сами становятся пешеходами - виноваты водители. В обоих случаях такой человек лезет на красный, "подрезает" всех вокруг, двигается хаотично и непредсказуемо".

Третья - граждане, не смотрящие по сторонам. "Они в себе. Мир вокруг - фон для глубоких мыслей, иллюстрация на заднем плане. Они живут в надвинутом на глаза капюшоне, с наушниками в ушах и смартфоном в руке. Возникают из ниоткуда, делая последний шаг в безвестность".

"Показательной порки заслуживают мамы с колясками, стоящие на тротуаре и выкатившие коляску на проезжую часть. Они знают, что никому не мешают, постоят с краешку всего минуточку, а машина не трамвай и объедет всегда".

"Прореживание полагается немногочисленной, но живучей популяции бабок с палками, переходящих любую дорогу в любом месте. Они не испугались нашей жизни, они давно не боятся смерти и помнят, что в прошлом веке нормально успевали перед конкой, обгоняли трамвай и котировались наравне с ломовиком".

"И при каждом удобном случае необходимо прищучить велосипедиста, несущегося по "зебре". Ему лень узнать, что по ПДД он обязан переходить улицу, ведя велосипед в руках, со скоростью и предсказуемостью пешехода. Он верит, что прав, не нарушает, не мешает, всегда успеет, а водитель обязан предвидеть, угадать и среагировать. Смертельно разочаровать велосипедиста может, увы, каждый из нас".

Над этим черным юмором можно посмеяться, но вот как быть с воинствующими кланами на наших дорогах и с кого спрашивать больше, чтобы трагедий было меньше, так и не ясно.

В Литве, например, решили "дать по заслугам" каждому.

За переход пешеходного перехода во время разговора по мобильному телефону теперь здесь грозит штраф от 20 до 40 евро. Штрафовать будут не только за сам факт разговора по телефону при переходе, но и за любое использование мобильных аппаратов: написание коротких сообщений, чтение в интернете и так далее.

Кроме того, водители в Литве отныне должны будут пропускать на пешеходном переходе не только лиц, которые уже начали осуществлять переход, но и тех, кто стоит у проезжей части и готовится к переходу.

Последними мерами белорусских водителей не удивишь - большинство из них, учитывая свое бесправие на дорогах, и так предпочитает дождаться, пока проезжую часть пересекут все люди в зоне видимости, включая даже тех, кто просто курил в сторонке.

Спорная ситуация и со штрафами - эксперты утверждают, что ужесточение наказания демонстрирует свою эффективность только первые полгода, а потом все привыкают - и ситуация возвращается на круги своя.

Тем не менее, исследуя решение литовских властей, на прошлой неделе мы спросили наших читателей: "Нужно ли пешеходов штрафовать за использование гаджетов во время перехода через проезжую часть?"

Категорическое "Нет, хватит уже за все подряд наказывать!" высказали 11% участников опроса. 14% тоже настроены скептически, опасаясь, что такое нововведение станет лишь очередной доходной статьей для бюджета.

8% респондентов согласились бы попробовать в виде эксперимента.

А вот идея дополнительного наказания для пешеходов по душе 67%. Из этого числа, правда, 18% сомневаются в корректном исполнении задуманного на практике, а 49% настроены радикально. "Да! И не только за это! Совсем обнаглели камикадзе", - ответили они.

Как видим, водительское большинство сформировалось. И результаты опроса очередной раз доказывают, что до мирных переговоров нам еще далеко.

А ведь в той же Германии пешеход может свободно перейти улицу там, где ему вздумается, а не только по "зебре", если это позволяет сделать дорожная ситуация. Водители на оживленных улицах будут терпеливо ждать, пока пешеход не окажется на противоположной стороне дороги, хотя там тоже все спешат. Доброжелательно помашут пешеходы остановившемуся водителю и в Амстердаме, и в Вене. И уж, наверное, там водители не бегают в полицию со своими регистраторами, ссылаясь на правило "двух полос". Почему им это удается? Наверное, потому, что организация движения продумана, скорости в местах большого скопления людей снижены до безопасных, практически каждый пешеход еще и водитель, а культура вождения складывалась не последние 25 лет. Нам же пока остаются штрафы и взаимные претензии.