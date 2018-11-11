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Евросоюз не поддержал ключевое предложение Лондона по Brexit

  • 11.11.2018, 10:09

Накануне Тереза Мэй отмечала, что итоговое соглашение между Британией и ЕС готово на 95%.

Евросоюз отклонил основных предложений премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit. Об этом сообщает The Sunday Times.

Издание сообщает, что одна из ключевых инициатив Великобритании по выходу из Состава ЕС — сохранение страны за страной возможности состоять в таможенном союзе с Евросоюзом после Brexit.

Ранее Тереза Мэй отмечала в начала ноября, что итоговое соглашение между Лондоном и Брюсселем по условиям Brexit готово на 95%.

При этом повторного референдума по выходу Британии из ЕС, по словам Терезы Мэй, не будет.


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