Коробейня 1 Виталий Щигельский

11.11.2018, 10:25

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Виталий Щигельский

Фото с сайта kontinent.org

Есть надежда, что в рамках контрсанкций в РФ будет реанимирован институт бурлаков.

В январе восемнадцатого прочел статью "Петербург начинает промышленную революцию" (или типа того) на тему экспансии роботов в промышленные производства. А уже летом они появились на улицах. С огромными желтыми и зелеными ранцами за спиной. Не роботы — люди, преимущественно молодые, на самокатах, досках, велосипедах, пешком.

Их задача заключается в доставке еды от дверей "пищеблока" до двери клиента, а степень профессионализма определяется умением вручить клиенту заказ в пределах временного лимита, установленного комитентом, и раньше потенциального конкурента. В качестве бесплатного бонуса заказчику предлагается отслеживать маршрут, скорость перемещения и прочие действия коробейника через мобильное приложение (одна из трех вещей, на которые можно смотреть бесконечно долго)...

Два слова о термине. Коробейником назывался в Российской империи (куда нас периодически отправляют видные российские политики и культурные деятели) мелкий торговец — разносчик еды. Специалист по доставке галантереи, мануфактуры, а также лубка назывался офеня. Их в Санкт-Петербурге XXI века тоже изрядно, но они не бросаются в глаза по причине отсутствия фирменной маркировки.

Если не брать в расчёт фискальную оснастку — мини кассовые аппараты и программы слежения — автоматизация коробейников и офеней стремится к нулю: велик, самокат — все, к чему удастся прикрутить колесо.

Что находится в ранцах и сумках разносчиков? В коробах — американский, итальянский, китайский и японский фастфуд. Он произведен в России ("как" и "из чего" — отдельный разговор). В сумках — китайский лубок: от сотовых телефонов до русских матрешек...

На сегодняшний день разносчиками работают люди молодые — студенты и аспиранты, безуспешные соискатели творческих и гуманитарных профессий. Завтра к ним прибавятся люди предпенсионного возраста. Послезавтра — пролетариат забытых моногородов и крестьяне умирающих деревень...

Пока "новое дворянство" страны топит такс и сажает ученых за госизмены, людей вытесняют роботы. Роботы, работающие на предприятиях Германии, Японии и Китая.

А Россия, вне сырьевых и силовых составляющих, постепенно "интеллектуализируется" в саморазвивающуюся коробейню — систему складов и доставок, преимущественно — переносок. В общем, если не сумел купить чин или не успел влезть в росгвардейские сапоги, выбор невелик: коробейник или офеня.

Впрочем, не все так плохо, есть надежда, что в рамках очередных контрсанкции будет реанимирован институт бурлаков. И тогда...

Тогда зазвучит над Невой гордо: "Боже, царя храни..."

Виталий Щигельский, kasparov.ru