закрыть
11 ноября 2018, воскресенье, 11:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Кочанова о коррупции: Некоторые переходят какую-то черту

8
  • 11.11.2018, 10:33
  • 2,710
Наталья Кочанова

Глава администрации Лукашенко призналась в своих ошибках.

«Может быть, людям кажется, что так много коррупционных преступлений, – заявила глава администрации Лукашенко Наталья Качанова в программе ОНТ «Ничего личного». – На самом деле это потому, что они все на виду у нас».

Как подтвердила Наталья Кочанова, прежде чем человека назначают на должность, его проверяют силовые структуры, проходят встречи в администрации, собеседования. Но некоторые, по словам Качановой, потому «переходят какую-то черту».

«Конечно, это недопустимо. Это удар по имиджу власти однозначно», – заявила Наталья Качанова. Но где происходит сбой, ей непонятно. Понятно только одно, что это человеческий фактор.

«Значит, где-то ошиблись тогда, когда назначали... Где-то в нем это все-таки было...» – рассуждает Качанова.


популярное за неделю

Мнение

Некому руку подать
Некому руку подать Виталий Портников
На пенсию бизнес-классом
На пенсию бизнес-классом Ирина Халип
Тени исчезают в полдень
Тени исчезают в полдень Валерий Карбалевич
Комсомольская закалка
Комсомольская закалка Антон Орехъ