Кочанова о коррупции: Некоторые переходят какую-то черту 8 11.11.2018, 10:33

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Наталья Кочанова

Глава администрации Лукашенко призналась в своих ошибках.

«Может быть, людям кажется, что так много коррупционных преступлений, – заявила глава администрации Лукашенко Наталья Качанова в программе ОНТ «Ничего личного». – На самом деле это потому, что они все на виду у нас».

Как подтвердила Наталья Кочанова, прежде чем человека назначают на должность, его проверяют силовые структуры, проходят встречи в администрации, собеседования. Но некоторые, по словам Качановой, потому «переходят какую-то черту».

«Конечно, это недопустимо. Это удар по имиджу власти однозначно», – заявила Наталья Качанова. Но где происходит сбой, ей непонятно. Понятно только одно, что это человеческий фактор.

«Значит, где-то ошиблись тогда, когда назначали... Где-то в нем это все-таки было...» – рассуждает Качанова.