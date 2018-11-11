Эксперт: Крымский мост может сгореть 3 11.11.2018, 10:41

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Фото: ria.ru

Россияне начали возить по мосту автомобильное топливо без специальных мер предосторожности.

С начала октября бензовозы начали доставлять топливо по Крымскому мосту на оккупированный РФ полуостров. Об этом РБК рассказали трейдеры, поставляющие его в Крым, и топ-менеджер местной сети АЗС.

В ночь на 1 октября по Крымскому мосту открыли движение для большегрузов, которым ранее был запрещен въезд, но тогда провоза нефтепродуктов это не коснулось из-за проблем с инфраструктурой — не были готовы стационарные досмотровые комплексы со стороны Крыма, сообщали источники РБК. Поэтому топливо на полуостров по-прежнему ввозилось через грузовую паромную линию порта Кавказ — Керчь. В четверг, 8 ноября, гендиректор унитарного предприятия оккупированного Крыма «Крымские морские порты» Алексей Волков сообщил, что сейчас опасные грузы (к ним относятся нефтепродукты) не идут через эту паромную переправу.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих 2 октября сказал, что движение бензовозов по Крымскому мосту откроется только через 1,5–2 месяца. 8 ноября представитель федерального Минтранса отказался от комментариев, в так называемом «минтрансе Крыма» пока не ответили на запрос РБК.

Заместитель директора компании «Олегор РК» Олег Карпаев (поставляет топливо в Крым) сообщил РБК, что бензовозы с дизельным и печным топливом пропускают по Крымскому мосту практически с момента открытия грузового движения — со 2–3 октября. «Что касается бензина, для его перевозки необходимы спецразрешения, так как он считается опасным грузом. Перед въездом на мост проводятся проверки, в ходе которых открывают секции бензовозов и смотрят, какой вид топлива они перевозят. Цистерны с бензином разворачивают, за перевозку таких грузов могут оштрафовать», — сказал он.

Информацию о провозе в Крым дизтоплива по мосту РБК подтвердил и топ-менеджер одной из местных сетей. По его словам, участники рынка уже обратились в Ространснадзор за разрешениями на провоз бензина на полуостров, но пока никто их не получил. Впрочем, источник в профильном дорожном ведомстве сказал РБК, что бензовозы с бензином и дизелем едут по мосту с начала октября. Дорожники согласовывают заявки, межрегиональные отделения Ространснадзора на их основании выдают перевозчикам спецразрешения, добавил он.

«После получения оператором дороги заключения о соответствии (ЗОС) Ространснадзор начнет в установленном порядке осуществлять выдачу разрешений на проезд транспорта с опасными грузами. В свою очередь, перевозчик обязан будет выполнять требования, установленные законодательством», — сообщили РБК в пресс-службе Ространснадзора. На дополнительные вопросы представитель ведомства не ответил.

По участку дороги через Крымский мост разрешен проезд всех транспортных средств, согласно действующему в России нормативно-правовому законодательству, заявила представитель ФКУ «Упрдор «Тамань» (оператор автодорожной части Крымского моста) Алина Черноиванова. Но она не стала комментировать, разрешено ли провозить бензин по Крымскому мосту.

Бензин на свой страх и риск

Один из трейдеров, поставляющих топливо в Крым, подтверждает, что помимо дизеля на полуостров по мосту уже ввозят и бензин. «Бензовозы ездят на свой страх и риск. Никаких спецразрешений на перевозку бензина или дизеля никому не выдавали, но и запретов тоже нет. Также отсутствуют запрещающие проезд бензовозов знаки, за игнорирование которых водители рискуют лишиться прав», — пояснил собеседник РБК.

Главной проблемой провоза бензина собеседник РБК назвал отсутствие маршрутных разрешений от так называемого «МЧС Крыма», где зарегистрированы бензовозы. «МЧС не согласовывают маршрут провоза топлива через Крымский мост. Любой сотрудник ГИБДД вправе остановить транспорт и потребовать такое разрешение. При его отсутствии водителя положено штрафовать, а бензовоз разворачивать», — отмечает собеседник. По его словам, основная трудность с получением таких разрешений в том, что силовики опасаются террористических угроз.

Запрет на провоз бензина по Крымскому мосту может быть вызван его легкой воспламеняемостью, сказал РБК заведующий кафедрой технологий переработки нефти РГУ нефти и газа им. Губкина Владимир Капустин. «Температура кипения дизельного топлива колеблется от 180 до 350 градусов Цельсия. Для бензина 180 градусов — уже предельная температура кипения», — объясняет эксперт. По его словам, при утечках топлива бензовоз может взорваться, а грузовики, перевозящие дизель, в такой же ситуации остаются в безопасности. Поэтому он считает оправданным, что бензин относят к классу опасных грузов, на провоз которых требуется специальное разрешение.