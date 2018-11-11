Видеофакт: Литовские поезда исполнили гимн Польши 1 11.11.2018, 10:59

Литовские железные дороги поздравили Польшу со 100-летием восстановления независимости.

Литовские железные дороги (Lietuvos geležinkeliai) в Польше записали необычное желание к сотой годовщине восстановления независимости Польши. Маэстро Збигнев Левицкий дирижировал хору локомотивов, сообщает rynek-kolejowy.pl.

- В этот важный день мы выражаем наши наилучшие пожелания всем полякам. Литовские железные дороги тесно связаны с Польшей, здесь у нас много партнеров и клиентов, которые встретили нас как современную компанию и готовы к нестандартным решениям. «Rail Baltica» связывает нас, - сказала Мантас Бартушка, генеральный директор Lietuvos geležinkeliai.