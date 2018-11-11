«Золотая» земля: что построили на самых дорогих участках под Минском 2 11.11.2018, 11:10

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Фото: realt.by

Участки продавались с аукционов за несколько миллиардов рублей.

В 2015 году цены на участки под Минском достигали нескольких миллиардов рублей (до деноминации), а земля в престижных направлениях уходила с боем. Однако, как оказалось, строительство началось далеко не на всех площадках, некоторые сделки и вовсе были аннулированы. Что построили на «золотой» земле за три года — в репортаже Realt.by.

Фото: realt.by

Команда Realt.by объехала 10 самых дорогих участков, проданных с аукциона в 2015 году. С непривычки неденоминированные цены пугают — дешевле миллиарда рублей участков в подборке нет. О том, что мы увидели на каждой из площадок — смотрите ниже.

10-е место в нашем рейтинге занял участок №2 по улице Минской в Колодищах. 19 июня 2015 года земельный надел ушел с молотка за Br1 млрд 10 млн ($65,1 тыс.). Однако с тех пор участок не изменился, похоже, что его освоение так и не началось — как и в 2015-м, так и сегодня на площадке возвышаются только сосны.

Фото: realt.by

Что касается соседних земельных наделов, то там строительство хоть и медленно, но ведется. Соседний участок — №1 — продали также 19 июня. Он ушел чуть дешевле — за Br999 млн, или $65 тыс. В данный момент на площадке возводится «коробка» будущего коттеджа.

Три из 10 самых дорогих участков, проданных в 2015 году, находятся в Тарасово. Смежные площадки №3 и №4 проданы за Br1 млрд 28 млн ($58,2 тыс.) и Br1 млрд 30 млн ($58,4 тыс.) соответственно. На участках построены два похожих коттеджа под сдачу в аренду, принадлежащих сети HomeMinsk.

Фото: realt.by

Участок на пересечении улиц Ботанической и Вишневой ушел еще дороже — за Br1 млрд 194 млн ($83,6 тыс.). Аукцион по его продаже состоялся 17 апреля. За площадку боролось 8 заявителей, в ходе торгов цена поднялась в 2 раза. В течение последних трех лет победитель торгов построил здесь большой двухэтажный дом.

Фото: realt.by

Настоящий ажиотаж в 2015 году вызвали участки на берегу озера Селюты. За сотки на первой береговой линии сражались десятки человек, стартовые цены в ходе торгов возрастали в 30(!) раз, достигнув потолка в $220 тыс. в эквиваленте. Это абсолютный рекорд земельных аукционов. Однако в Минском областном центре инвестиций и приватизации нам пояснили: большинство сделок (аукционы по участкам №№ 1, 2, 6, 7, 8, 9) аннулированы сразу после торгов. Возможно, участники, войдя в кураж, просто не рассчитали свои силы.

Тем не менее, площадки №3 и №4 вошли в рейтинг самых дорогих участков, проданных в 2015 году. Эти сделки не были аннулированы. Смежные земельные наделы по 11 и 12 соток ушли в один день за Br1 млрд 83 млн ($70,4 тыс.) каждый. Площадка №3 пока пустует, а вот на участке №4 уже построен коттедж.

Фото: realt.by

Надо сказать, что место здесь действительно неплохое — рядом ведется строительство еще нескольких домов, застройка у озера выглядит очень по-скандинавски.

Следующую строчку в нашем рейтинге занимает участок в деревне Дички. 15 соток у озера разыграли 6 января 2015 года. В ходе торгов цена лота выросла в 4 раза, достигнув Br1 млрд 135 млн ($89 тыс.). Однако за три года освоение этого участка тоже не началось — площадка до сих пор пустует.

Фото: realt.by

Тройку финалистов открывает участок в Марьяливо. 9 соток в престижном поселке, который в народе именуют «белорусской Рублевкой», продали в марте 2015 года за r1 млрд 425 млн, или $97,9 тыс. За три года площадка у леса сильно изменилась — сегодня здесь красуется огромный особняк.

Фото: realt.by

Еще дороже обошелся участок в Дроздово. На торгах 9 октября 15 соток у леса разыграли за Br2 млрд 74 млн ($119,6 тыс.). К площадке подведены все коммуникации, вокруг строятся дорогостоящие коттеджи. До сих пор строительные работы на участке не завершены — за три года на площадке успели возвести лишь «коробку».

Фото: realt.by

На десерт — участок за Br2 млрд 415 млн, или $169 тыс. Именно столько победитель торгов 5 мая 2015 года отдал за 14 соток в Валерьяново. За три года площадка у леса изменилась до неузнаваемости. Территория обнесена глухим забором, а на участке возвышается большой дорогостоящий особняк.