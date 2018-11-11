Знаменитый доктор объяснил, сколько воды на самом деле надо выпивать в день 3 11.11.2018, 11:22

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Леонид Элькин

Фото: thr.ru

Метод пользуется успехом уже 20 лет.

Доктор Леонид ЭлькинM рассказал «РБК Стиль» о том, почему его оздоровительная практика пользуется спросом уже 20 лет.

Метод Элькина — это особая практика общего оздоровления организма. В ее основу положено так называемое мануальное моделирование, с помощью которого автор добивается омоложения и «реконструкции» всего тела. В паре с Элькиным практически с самого начала его деятельности — а это уже 20 лет — работает тренер по лечебной оздоровительной гимнастике. Позже в команду взяли психолога и йога-терапевта, который в первую очередь учит правильно дышать. К слову, 97 процентов людей делают это неправильно. А это касается и вентиляции легких, и циркуляции кислорода. У мужчин и женщин типы дыхания и вовсе разные — грудное и брюшное. Элькин считает, что правильному дыханию надо обучать, скорее, женщин, ведь оно отвечает и за плоский живот. Терапевт обучает и так называемой вертикализации: помимо дыхания человек должен еще и правильно стоять и ходить (с пятки на носок).

Фото: thr.ru

«C1981 по 1983 год я учился у китайского мастера. Тогда я жил на Урале, был студентом Медицинского института. Долго я не совсем понимал, зачем мне это надо, — просто было интересно. Представьте, какой дикостью это на тот момент казалось окружающим, — говорит Элькин. — Через какое-то время, когда мне было уже за 30, я осознал, что помог достаточному количеству людей и что в моих руках, как бы это ни звучало, есть сила. Приходили в основном с запросом омоложения лица: убрать морщины, подтянуть овал, поработать над качеством кожи». Со временем стали появляться пациенты с болью в разных частях тела, а также недовольные своей фигурой: ягодицы не той формы, живот висит. Когда в конце 1990-х в стране начали открыто говорить про восточную медицину, к Элькину записаться стало просто невозможно. Появились и такие пациенты, как только что родившие женщины, пожилые люди, дети.

Истоки метода, лежащего в основе практики Элькина, тянутся со времен Древнего Китая, когда панацеей, сохраняющей молодость, считались не снадобья, а мануальное воздействие на определенные точки тела.

Фото: thr.ru

В своей работе доктор выделяет процесс «совмещения головы с телом», когда тело начинает чувствовать, а голова — понимать. «Допустим, ваше тело хочет отдохнуть, а голова твердит, что сейчас не время и надо еще поработать. Или же человек весит 140 кг, а в голове вечно крутятся мысли о том, что бы еще съесть. Связка головы с телом сказывается и на социуме, на личной жизни, на работе — на чем угодно. О внутреннем состоянии современный человек вообще не задумывается. Например, он не обращает внимания, что засыпает и просыпается в плохом настроении. Для него это норма. После двухнедельного отдыха он чувствует усталость. Поменял работу — ситуация не меняется, поменял женщину — такая же картина. Человек может стоять на социальной ступени высоко, но по отношению к себе пазл собрать никак не получается. Вот эти детали я и совмещаю».

Элькин выделяет и такую проблему: современный человек не умеет прислушиваться к себе. По его мнению, никто нас этому не научил. Например, когда человек из одной страны переезжает в другую, он сталкивается с другой ментальностью, и если он ее не принимает — даже если у него есть работа, есть где жить, — он просто не может там находиться. Он хочет жить точно так же, как раньше: пить чай на кухне, разговаривать про жизнь. А там это не принято. «Морально это убивает, — говорит Элькин. — Здесь мы и начинаем работать вместе с йога-терапевтом и психологом. Ситуацию, которая стоит на голове, — ставим на ноги».

Фото: thr.ru

С каким запросом чаще всего приходят пациенты?

Главный совет доктора тем, кто собирается на прием, — заранее четко сформулировать свой запрос. «Ко мне идут за счастьем, — говорит Элькин. — Кажется, смешно: взрослый человек приходит и вдруг просит такое. А оказывается — это абсолютно мой пациент. Почему? Потому что в жизни все есть. А счастья нет. Почему его нет? Человек с жиру бесится? Нет. Человек сумасшедший? Нет. Это и есть вопрос соединения головы с телом».

Фото: thr.ru

Каждая вторая успешная бизнесвумен, по словам доктора, сокрушается об отсутствии личной жизни. «Все дело в ее модели мужского поведения, в наличии большого количества мужской энергии. То есть по жизни выбирают не ее, а она». И когда такая женщина достигает материальных благ, то вдруг вспоминает о желании быть любимой. «А как такую любить, если она сама не может это делать?»

Фото: thr.ru

Новое лицо

Еще один популярный запрос. За «новым» лицом приходят, скорее, по сарафанному радио, так как человеку, не знакомому хотя бы с китайской медициной, очень сложно поверить, что доктор руками может сделать с лицом то, чего косметолог добивается при помощи аппаратов и инъекций. «Я задействую только свои руки. Напомню, что тело представляет собой биомассу, которую возможно перелепить. Я могу, например, подтянуть овал лица. Результат, конечно, не на всю жизнь, но на десять лет точно хватит».

Фото: thr.ru

Синдром хронической усталости

Это такое состояние, когда человек исчерпал себя во всех смыслах: и энергетически, и физически, и психофизически. В худшем варианте бывает и такое, что он не знает, как ему дальше жить. При этом синдроме важен комплексный подход, включающий работу и над обменными процессами, и над правильной физической нагрузкой. Работая над одним аспектом проблемы, можно идти к цели очень долго и не факт, что успешно.

Фото: thr.ru

Страхи

Еще один популярный запрос — это работа со страхами. По словам доктора, у мужчин он один-единственный — страх смерти. У женщин наблюдаются два типа — это страх быть одинокой и видеть себя в зеркале старой.

Страх смерти Элькин прорабатывает сначала «логическими объяснениями», объясняя схему действий, при которых человек будет жить долго и счастливо, а затем переходит к манипуляциям руками.

Фото: thr.ru

Питание

Изменение системы питания не зависит от того, хочет ли человек похудеть или стать счастливым. И в том и в другом случае менять ее придется.

«Еда — это наше лекарство, и это надо понимать. Если вы принимаете правильное лекарство — то выздоравливаете, и наоборот». В пример Элькин ставит пациентов с большим весом, которые все как один его уверяют, что причина лишних килограммов — это «гормональный сбой», или оправдываются фразой «живем один раз». Признаваться себе готовы не многие. Кто-то понимает, что это нездорово, а делать ничего с этим не берется.

«Пока я дышу, я буду таким» — такую фразу доктор слышит часто. «Иногда от таких пациентов я отказываюсь, потому что они просто получают удовольствие от этого состояния. Осчастливить против воли — невозможно».

Первое, что советует Элькин, — сократить объем еды. Ведь у нас с детства была заложена установка «наесться впрок». Второе — контролировать общий объем жидкости. И речь здесь не о классических двух литрах в день. Доктор считает, что это ошибочная рекомендация. Ведь человек забывает считать и ту воду, которая поступает в организм вместе с пищей. А за сутки организм может вывести максимум два литра. Если вода задерживается, появляются отеки.

Пациентам после 40 лет Элькин советует уменьшить количество животного белка, который дает колоссальную нагрузку на почки и сердце. Но уменьшить — не значит убрать. «Очень многие путают понятия: говядина, баранина, свинина — это мясо, а якобы курица, индейка, кролик — нет. Птица считается ровно таким же животным белком. То же и про рыбу и морепродукты: первое — отличная диетическая еда, второе — убийственный по количеству чистого белка для организма продукт».

Вино и пиво доктор советует и вовсе исключить. У мужчин они сразу «уходят в живот». У женщин от вина несколько бед — и отеки, и проблемы с внутренней стороной бедра, и нависающий животик. Под запрет доктор ставит и такое блюдо, как суши, которое одновременно содержит четыре несочетаемых между собой продукта (жирную рыбу, рис, водоросли и соевый соус). «Биохимия среднестатистического россиянина не приспособлена к такой еде. Суши в странах Юго-Восточной Азии считается, скорее, дорогим деликатесом: закажут 3–4 ролла — и на этом все. А в каком количестве их едят у нас? Две лодки! Вот вам и лишние килограммы, и проблемы с пищеварением».

Фото: thr.ru

ЗОЖ

Элькин выступает против современной системы ЗОЖ. Чиа и прочий суперфуд? Организм человека, живущего в средней полосе, не знает, что это такое. «Это то же самое, как если мы начнем индусов ни с того ни с сего кормить блинами и пельменями. Организм не справится. Человек должен понимать, что правильная, свежая, хорошо приготовленная еда лучше какой-то моды», — заключает доктор.