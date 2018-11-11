Знаменитый доктор объяснил, сколько воды на самом деле надо выпивать в день

Знаменитый доктор объяснил, сколько воды на самом деле надо выпивать в день3
- 11.11.2018, 11:22
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Метод пользуется успехом уже 20 лет.
Доктор Леонид ЭлькинM рассказал «РБК Стиль» о том, почему его оздоровительная практика пользуется спросом уже 20 лет.
Метод Элькина — это особая практика общего оздоровления организма. В ее основу положено так называемое мануальное моделирование, с помощью которого автор добивается омоложения и «реконструкции» всего тела. В паре с Элькиным практически с самого начала его деятельности — а это уже 20 лет — работает тренер по лечебной оздоровительной гимнастике. Позже в команду взяли психолога и йога-терапевта, который в первую очередь учит правильно дышать. К слову, 97 процентов людей делают это неправильно. А это касается и вентиляции легких, и циркуляции кислорода. У мужчин и женщин типы дыхания и вовсе разные — грудное и брюшное. Элькин считает, что правильному дыханию надо обучать, скорее, женщин, ведь оно отвечает и за плоский живот. Терапевт обучает и так называемой вертикализации: помимо дыхания человек должен еще и правильно стоять и ходить (с пятки на носок).
«C1981 по 1983 год я учился у китайского мастера. Тогда я жил на Урале, был студентом Медицинского института. Долго я не совсем понимал, зачем мне это надо, — просто было интересно. Представьте, какой дикостью это на тот момент казалось окружающим, — говорит Элькин. — Через какое-то время, когда мне было уже за 30, я осознал, что помог достаточному количеству людей и что в моих руках, как бы это ни звучало, есть сила. Приходили в основном с запросом омоложения лица: убрать морщины, подтянуть овал, поработать над качеством кожи». Со временем стали появляться пациенты с болью в разных частях тела, а также недовольные своей фигурой: ягодицы не той формы, живот висит. Когда в конце 1990-х в стране начали открыто говорить про восточную медицину, к Элькину записаться стало просто невозможно. Появились и такие пациенты, как только что родившие женщины, пожилые люди, дети.
Истоки метода, лежащего в основе практики Элькина, тянутся со времен Древнего Китая, когда панацеей, сохраняющей молодость, считались не снадобья, а мануальное воздействие на определенные точки тела.
В своей работе доктор выделяет процесс «совмещения головы с телом», когда тело начинает чувствовать, а голова — понимать. «Допустим, ваше тело хочет отдохнуть, а голова твердит, что сейчас не время и надо еще поработать. Или же человек весит 140 кг, а в голове вечно крутятся мысли о том, что бы еще съесть. Связка головы с телом сказывается и на социуме, на личной жизни, на работе — на чем угодно. О внутреннем состоянии современный человек вообще не задумывается. Например, он не обращает внимания, что засыпает и просыпается в плохом настроении. Для него это норма. После двухнедельного отдыха он чувствует усталость. Поменял работу — ситуация не меняется, поменял женщину — такая же картина. Человек может стоять на социальной ступени высоко, но по отношению к себе пазл собрать никак не получается. Вот эти детали я и совмещаю».
Элькин выделяет и такую проблему: современный человек не умеет прислушиваться к себе. По его мнению, никто нас этому не научил. Например, когда человек из одной страны переезжает в другую, он сталкивается с другой ментальностью, и если он ее не принимает — даже если у него есть работа, есть где жить, — он просто не может там находиться. Он хочет жить точно так же, как раньше: пить чай на кухне, разговаривать про жизнь. А там это не принято. «Морально это убивает, — говорит Элькин. — Здесь мы и начинаем работать вместе с йога-терапевтом и психологом. Ситуацию, которая стоит на голове, — ставим на ноги».
С каким запросом чаще всего приходят пациенты?
Главный совет доктора тем, кто собирается на прием, — заранее четко сформулировать свой запрос. «Ко мне идут за счастьем, — говорит Элькин. — Кажется, смешно: взрослый человек приходит и вдруг просит такое. А оказывается — это абсолютно мой пациент. Почему? Потому что в жизни все есть. А счастья нет. Почему его нет? Человек с жиру бесится? Нет. Человек сумасшедший? Нет. Это и есть вопрос соединения головы с телом».
Каждая вторая успешная бизнесвумен, по словам доктора, сокрушается об отсутствии личной жизни. «Все дело в ее модели мужского поведения, в наличии большого количества мужской энергии. То есть по жизни выбирают не ее, а она». И когда такая женщина достигает материальных благ, то вдруг вспоминает о желании быть любимой. «А как такую любить, если она сама не может это делать?»
Новое лицо
Еще один популярный запрос. За «новым» лицом приходят, скорее, по сарафанному радио, так как человеку, не знакомому хотя бы с китайской медициной, очень сложно поверить, что доктор руками может сделать с лицом то, чего косметолог добивается при помощи аппаратов и инъекций. «Я задействую только свои руки. Напомню, что тело представляет собой биомассу, которую возможно перелепить. Я могу, например, подтянуть овал лица. Результат, конечно, не на всю жизнь, но на десять лет точно хватит».
Синдром хронической усталости
Это такое состояние, когда человек исчерпал себя во всех смыслах: и энергетически, и физически, и психофизически. В худшем варианте бывает и такое, что он не знает, как ему дальше жить. При этом синдроме важен комплексный подход, включающий работу и над обменными процессами, и над правильной физической нагрузкой. Работая над одним аспектом проблемы, можно идти к цели очень долго и не факт, что успешно.
Страхи
Еще один популярный запрос — это работа со страхами. По словам доктора, у мужчин он один-единственный — страх смерти. У женщин наблюдаются два типа — это страх быть одинокой и видеть себя в зеркале старой.
Страх смерти Элькин прорабатывает сначала «логическими объяснениями», объясняя схему действий, при которых человек будет жить долго и счастливо, а затем переходит к манипуляциям руками.
Питание
Изменение системы питания не зависит от того, хочет ли человек похудеть или стать счастливым. И в том и в другом случае менять ее придется.
«Еда — это наше лекарство, и это надо понимать. Если вы принимаете правильное лекарство — то выздоравливаете, и наоборот». В пример Элькин ставит пациентов с большим весом, которые все как один его уверяют, что причина лишних килограммов — это «гормональный сбой», или оправдываются фразой «живем один раз». Признаваться себе готовы не многие. Кто-то понимает, что это нездорово, а делать ничего с этим не берется.
«Пока я дышу, я буду таким» — такую фразу доктор слышит часто. «Иногда от таких пациентов я отказываюсь, потому что они просто получают удовольствие от этого состояния. Осчастливить против воли — невозможно».
Первое, что советует Элькин, — сократить объем еды. Ведь у нас с детства была заложена установка «наесться впрок». Второе — контролировать общий объем жидкости. И речь здесь не о классических двух литрах в день. Доктор считает, что это ошибочная рекомендация. Ведь человек забывает считать и ту воду, которая поступает в организм вместе с пищей. А за сутки организм может вывести максимум два литра. Если вода задерживается, появляются отеки.
Пациентам после 40 лет Элькин советует уменьшить количество животного белка, который дает колоссальную нагрузку на почки и сердце. Но уменьшить — не значит убрать. «Очень многие путают понятия: говядина, баранина, свинина — это мясо, а якобы курица, индейка, кролик — нет. Птица считается ровно таким же животным белком. То же и про рыбу и морепродукты: первое — отличная диетическая еда, второе — убийственный по количеству чистого белка для организма продукт».
Вино и пиво доктор советует и вовсе исключить. У мужчин они сразу «уходят в живот». У женщин от вина несколько бед — и отеки, и проблемы с внутренней стороной бедра, и нависающий животик. Под запрет доктор ставит и такое блюдо, как суши, которое одновременно содержит четыре несочетаемых между собой продукта (жирную рыбу, рис, водоросли и соевый соус). «Биохимия среднестатистического россиянина не приспособлена к такой еде. Суши в странах Юго-Восточной Азии считается, скорее, дорогим деликатесом: закажут 3–4 ролла — и на этом все. А в каком количестве их едят у нас? Две лодки! Вот вам и лишние килограммы, и проблемы с пищеварением».
ЗОЖ
Элькин выступает против современной системы ЗОЖ. Чиа и прочий суперфуд? Организм человека, живущего в средней полосе, не знает, что это такое. «Это то же самое, как если мы начнем индусов ни с того ни с сего кормить блинами и пельменями. Организм не справится. Человек должен понимать, что правильная, свежая, хорошо приготовленная еда лучше какой-то моды», — заключает доктор.