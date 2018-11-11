Детективы Великого княжества Литовского 11.11.2018, 11:26

Кто и как расследовал запутанные дела на наших землях в Средневековье.

Великое княжество Литовское, будучи феодальным образованием, благодаря тесному сотрудничеству со свободными городами Европы, в своем праве проявляло существенные четы буржуазного строя, уделявшего большое внимание правам и свободам гражданина. Повлияла эта особенность и на систему сыска и дознания. Часть функций по их ведению возлагались не на единую вертикальную систему, а на должностных лиц органов местного самоуправления, пишет litvin.pl.

Регулировались правила проведения досудебных мероприятий – дознания и предварительного следствия отдельными статьями Статута 1588 года так называемый Третий Статут, отредактировавший положения ранее принятых в 1529 и 1566 первого и второго).

Руководство системой уголовного сыска осуществлял воевода одного из 13 воеводств. Он пожизненно назначался на эту должность гаспадаром и Радой, и на нем замыкалась вертикаль проведения уголовных расследований. Заместитель воеводы, подвоевода, брал на себя ряд административных функций и председательствовал в замковом суде.

Осуществление задач по дознанию было возложено на «ввозного». Так назывался чиновник суда, который участвовал в работе всех поветовых судебных учреждений. В функции этих детективов входило не только ведение поиска преступника, но и отдельные задачи, связанные с исполнением судебных решений.

В своей работе он применял такие сложившиеся к тому времени процедуры дознания как «гонение следом» - поиск преступника по оставленным им следам и «извод» - обнаружение похищенного имущества у третьих лиц. Эти процедуры вошли в практику правоприменения Великого княжества Литовского из Русской Правды, ранее действовавшей на присоединенных землях западных княжеств.

Интересно, что система сдержек и противовесов предписывала ему при исполнении возложенных задач детективам иметь при себе двух шляхтичей, которые должны были быть «вере годными». Они выполняли роль понятых, подтверждая результаты осмотра.

Судебная система ВКЛ была одной из самых эффективных в Европе

После завершения дознания наступал период ведения предварительного следствия и на сцену выходило другое должностное лицо. Сам процесс следствия называли «шкрутыниум», этот термин произошел от латинского «scrutinium», осмотр. Он применялся в основном для государственных преступлений или иных, караемых смертью или лишением чести, и был основан на методике ведения дознания, используемой в инквизиции.

Не всегда работа с преступником доходило до стадии шкрутыниума. Она был обязательным только для военных, государственных и ряда уголовных преступлений. Детективы ВКЛ к расследованию серьезных преступлений относились с предельной ответственностью, поскольку любой промах мог стоить карьеры, а то и жизни.

Если возникала необходимость в более простом механизме ведения расследования для определения преступника из одного из установленных ввозным подозреваемых, то, в соответствие со статей 61 раздела XI Статута «Аб гвалтах, пабоях, галоўшчынах шляхетскіх» оно поручалось старосте повета. Если чиновника не был на месте, следствие вел его заместитель или подстароста. Ему помогал замковый судья. Очевидно, что должностные лица этого уровня на ведении расследований не специализировались и могли допускать ошибки. В функцию старост при ведении расследования входил допрос свидетелей и подозреваемых, запись показаний, передача их суду.

Детективы в судах ВКЛ могли выступать и в роли свидетелей

Система расследования преступлений в Великом княжестве Литовском позволяла с большим или меньшим успехом выявлять виновных членов городских или сельских общин, но отсутствие профессиональной квалификации у старост затрудняло расследование действительно серьезных преступлений. Так, в 1569 году дело об ограблении в Киеве подданных турецкого султана было поручено великим князем провести маршалу князю Янушу Свирскому, так как инцидент носил политический характер. Княжеские детективы выявили воров и наказали виновных.

Громкие преступления вызывали, как и теперь, большой общественный резонанс. Преступников, замешанных в таких делах века, предавали суду и казни с санкции великого князя Литовского. Особенно, когда дело касалось особ княжеского звания. Так было с князем Мартином Миколаем Каролем Радзивиллом, который приказывал своим гайдукам похищать путников на дорогах. Пойманных жертв он томил в подземельях своего замка и потом препарировал, предаваясь колдовству и чернокнижию. Этот князь-маньяк был осужден после раскрытия его преступных деяний с разрешения самого короля Речи Посполитой.