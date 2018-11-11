В США задержали известного пропагандиста Кремля 11.11.2018, 11:33

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Александр Малькевич

Фото: obozrevatel.com

Посольство РФ в Вашингтоне потребовало разъяснений.

В аэропорту Вашингтона сотрудники ФБР задержали российского журналиста, первого зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, сообщает obozrevatel.com.

Посольство РФ в Вашингтоне потребовало разъяснений у госдепартамента США по поводу инцидента.

"В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона российского журналиста Малькевича в госдеп направлен запрос об обстоятельствах произошедшего", - говорится в Twitter посольства России в США.

В дипмиссии рекомендовали гражданам РФ в подобных случаях "сразу требовать связи с посольством".

По информации Общественной палаты РФ, Малькевич направлялся в США в качестве наблюдателя на выборах губернатора штата Мэриленд.

По данным Telegram-канала "Говорит Москва", Александр Малькевич сообщил, что его задерживали в Вашингтоне, чтобы уведомить о необходимости регистрации проекта USA Really в качестве иноагента. В настоящий момент он уже покинул США и находится в Париже.