В США задержали известного пропагандиста Кремля
- 11.11.2018, 11:33
- 2,006
Посольство РФ в Вашингтоне потребовало разъяснений.
В аэропорту Вашингтона сотрудники ФБР задержали российского журналиста, первого зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, сообщает obozrevatel.com.
Посольство РФ в Вашингтоне потребовало разъяснений у госдепартамента США по поводу инцидента.
"В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона российского журналиста Малькевича в госдеп направлен запрос об обстоятельствах произошедшего", - говорится в Twitter посольства России в США.
В дипмиссии рекомендовали гражданам РФ в подобных случаях "сразу требовать связи с посольством".
По информации Общественной палаты РФ, Малькевич направлялся в США в качестве наблюдателя на выборах губернатора штата Мэриленд.
По данным Telegram-канала "Говорит Москва", Александр Малькевич сообщил, что его задерживали в Вашингтоне, чтобы уведомить о необходимости регистрации проекта USA Really в качестве иноагента. В настоящий момент он уже покинул США и находится в Париже.