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СМИ: В Германии раскрыт заговор военных

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  • 11.11.2018, 11:59
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Фото: dpa

Военные обсуждали планы ликвидации нескольких политиков.

В Германии группа вооруженных военных планировала убийства немецких политиков. Об этом сообщает Focus со ссылкой на данные полиции, передает nv.ua.

Отмечается, что группировка обсуждала убийство главы фракции Левые в бундестаге Дитмар Барч, главы МИД Германии Хайко Мааса, лидера партии Зеленые Клаудии Рот и бывшего президента Йоахима Гаук.

Также сообщается, что у членов группы были секретные запасы оружия и топлива.

По данным издания, сообщником членов группировки оказался 42-летний сотрудник военной контрразведки, который предупреждал группу об обысках и рассказывал о ходе расследования.

Мужчине уже предъявили обвинения. Дело рассмотрит суд Кельна.


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