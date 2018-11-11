Белорусы о лимитах на покупки за границей: Будет контрабанда, как в 90-х 11.11.2018, 12:12

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Государство ущемляет интересы граждан.

Более дешевые и более легкие товары придется ввозить белорусам из-за рубежа уже в следующем году. Все – из-за новых правил Евразийского экономического союза, в который входит наша страна. Изменения должны происходить поэтапно, за два года, однако на днях совет ЕАЭС изменил свое предыдущее решение, поэтому норму снизят менее чем через два месяца, пишет журналист «Белсата» Степан Светлов.

Авто с белорусскими номерами на парковках иностранных супермаркетов может стать меньше уже через полтора месяца. 1 января любителей покупок за рубежом ждет отнюдь не новогодний подарок. По решению совета Евразийской экономической комиссии, привозить из-за границы товаров можно будет на общую сумму не более 500 евро. Показания же таможенных весов не должны перешагнуть отметку 25 килограммов на человека.

Белорусские покупатели, которых журналисты опросили в Вильнюсе, говорят, что им «перекрывают кислород».

«Мы не можем покупать наше отечественное, оно не такое качественное», - говорит один из респондентов.

«Хотелось бы, чтобы остались такие нормы, как были. Люди разные - кто-то что-то большое купить, а ввоз ограничен», - добавляет другой.

«Как-то будем обходиться своим товаром», - говорит третий.

По мнению еще одного из белорусов, с которым журналисты поговорили в литовской столице, Беларусь таким образом пытается защитить свою экономику.

Но эти ограничения, по словам экономиста Леонида Заико, являются защитой прежде всего российской экономики.

«Идет усиление санкций со стороны Запада, потому как мера в ответ - введение эмбарго и затем сокращение распространения западных товаров по территории России и Таможенного союза», - уверен Леонид Заико.

С точки зрения равновесия - шаг логичный, отмечает эксперт, однако, с другой стороны - ущемляются интересы белорусских граждан. И действительно, по статистике, большинство белорусов посещает соседние страны далеко не с туристическими целями. В прошлом году только в польских магазинах белорусы оставили 756 млн евро. Еще одно популярное направление для покупок - Литва. Почти миллион белорусов посетили эту страну в прошлом году. За визит турист в среднем тратил там около 350 евро.

А вот из России - из-за отсутствия границы - можно хоть ежедневно ввозить до 50 килограммов товаров. Новые нормы ЕАЭС заденут, однако, белорусов, которые ездят в Украину, что не входит в ЕАЭС.

Из Украины многие из гомельчан привозят продукты и товары для работы - к примеру, строительные материалы. Теперь придется уйти в подполье.

«На взятки, конечно, никто не пойдет. А начнется та же самая контрабанда, как в 90-е годы. Всю границу не перекроют, есть лазейки, люди будут искать входы-выходы, через деревни - оставлять свои вещи дома или таскать на горбу, как в старые добрые времена », - говорит гомельчанин, который ездит за покупками в Чернигов.

«Челноки» по ту сторону границы также убеждены, что контрабанда только усилится.

«Теперь нужно будет договариваться, что-то кому-то давать, все равно будем возить», - говорит торговец из Украины.

Потеряют на изменениях и украинские торговцы - белорусов на тамошних рынках станет меньше.

«Это очень плохо. Мы - братские народы, нужно дружить и торговать. Вы будете выживать - и мы будем выживать. Нам будет хорошо - и вам будет хорошо», - говорит торговка на базаре в Чернигове

Экономисты говорят, что нововведение может не только убить приграничную торговлю, но даже поспособствовать эмиграции.

«Люди убедились, что проще уехать жить туда, чем здесь страдать: ездить, продавать, покупать», - подытоживает Леонид Заико.