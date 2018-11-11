Зельва: как рабочих продавали вместе со складами 11.11.2018, 13:19

Первые тревожные звоночки от нанимателя стали приходить еще в мае 2018 года.

В центре скандала оказалась частная организация ЗАО «Агробиоресурс» на окраине Зельвы. Некогда успешная фирма, которая покупала и перерабатывала рапс, продала свои склады, и, как уверяет, по закону вместе с имуществом к новому владельцу перешел и коллектив.

Но новому хозяину работники оказались не нужны. Люди целый месяц простояли у забора, пока в дело не вмешались специалисты Гродненского областного объединения профсоюзов, пишет 1prof.by.

У нового хозяина – свои планы

Первые тревожные звоночки от нанимателя стали приходить еще в мае 2018 года.

Тогда начались задержки с выплатой заработной платы: временные трудности, решили сотрудники. О том, что вполне процветающее предприятие ЗАО «Агробиоресурс» попало в долговую яму, люди поняли уже летом, когда недвижимость арестовали, а затем и вовсе продали на торгах в счет погашения кредита, по которому их организация выступала поручителем. Тем не менее около 10 человек по-прежнему приходили на работу, ведь от нанимателя трудящиеся получили уведомление с предложением продолжить трудовые отношения, но уже с новым собственником складов – частной организацией из Брестской области, ООО «Агропродукт».

В документе юристы ссылались на ч.3 ст.36 Трудового кодекса Республики Беларусь, которая предусматривает, что при смене собственника имущества трудовые отношения с согласия работников продолжаются.

Зельва – небольшой городской поселок, трудоустроиться здесь не так-то просто, поэтому коллектив охотно согласился перейти на работу к новому владельцу. Да только у нового хозяина на этот счет были другие планы. Ворота на замки, люди – у забора Оказалось, новому нанимателю старые работники не нужны. Он сменил все замки в помещениях, на воротах и тем самым закрыл доступ на территорию бывшим работникам. Зельвенское районное объединение профсоюзов сделало официальный запрос новому собственнику.

– ЗАО «Агробиоресурс» вводит в заблуждение своих работников, так как прекратить трудовые отношения с ними на основаниях, на которые ссылается, не имеет права, – ответил директор ООО «Агропродукт» Олег Теслюк. – ООО «Агропродукт» приобрело не предприятие ЗАО «Агробиоресурс» как имущественный комплекс, а имущественный комплекс зданий и сооружений, принадлежащих ЗАО «Агробиоресурс».

В данной ситуации смены собственника имущества в контексте статьи 36 Трудового кодекса не произошло. ЗАО «Агробиоресурс» продолжает осуществлять свою деятельность как самостоятельное предприятие. Произошло лишь отчуждение части недвижимого имущества, принадлежащего предприятию. Люди целый месяц каждое утро приезжали на работу, стояли у забора по 8 часов, боялись, чтобы их не уволили за прогулы. На прежние рабочие места их так и не пустил представитель нового собственника. Одна из женщин запомнила фразу, брошенную в свой адрес: «Мы покупали недвижимость, а крепостные нам не нужны».

За справедливостью – в суд

Разобраться, кто работодатель, люди так и не смогли. Бывший хозяин площади продал, новый – коллектив не принял. Сейчас сотрудниками ЗАО «Агробиоресурс» числятся только трое жителей Зельвы. Несколько человек в середине октября расторгли контракты, когда старый наниматель предложил им перевестись в Городею Минской области, кто-то уехал работать за границу.

– Мы понимаем, что нет смысла добиваться трудоустройства у нового владельца: даже если его и заставят это сделать, то мы уже не сможем там трудиться, – говорят работники о сложившейся ситуации. – Поэтому будем требовать сокращения у старого начальника через суд. Ведь о финансовых трудностях руководители знали давно, тем не менее не обеспечили законное сокращение штата.

Согласно законодательству, наниматель обязан был не менее чем за два месяца письменно предупредить работников о предстоящем увольнении, а в случае предстоящего массового высвобождения работников – еще и орган по труду, занятости и социальной защите. С согласия работника можно заменить предупреждение о предстоящем увольнении выплатой компенсации в размере двухмесячного среднего заработка. Также при увольнении работников в связи с сокращением наниматель обязан выплатить еще и выходное пособие в размере не менее трехкратного среднемесячного заработка.

С молотка ушло не все

Отстаивать права работников взялись профсоюзы и местные власти. Одни составляют исковые заявления в суд, другие – подыскивают вакансии в районе. – Несмотря на то, что в этой организации нет профсоюза, мы уже составили четыре иска – как от имени работающих сотрудников, так и от тех, кто уже уволился, – рассказывает главный правовой инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов Александр Шишко. – Будем настаивать на увольнении работников в связи с сокращением численности штата с выплатой всех причитающихся при этом денег, в том числе задолженности по заработной плате с учетом индексации и компенсации за неиспользованный трудовой отпуск. Тем, кто уже уволился, но вовремя не получил трудовую книжку, – еще и на выплатах среднего заработка за время вынужденного прогула.

Поскольку финансовая ситуация на предприятии плачевная, приостановлены все расчетные операции, а поступающие на счета деньги списываются на погашение кредита, говорить о выплатах зельвенцам пока рано. Тем не менее, надежда на справедливость все же есть. На балансе ЗАО «Агробиоресурс» по-прежнему числятся материальные ценности, именно они могут уйти на погашение долгов перед работниками.