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Стой, смотри и учись

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  • 11.11.2018, 13:56
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Зачем Путина позвали в Париж.

Итак, Путин в Париже.

Зван на 100 лет конца Первой мировой. Среди десятков руководителей стран мира. Один из многих. Неуловимо один. До исчезновения один, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

А почему наш правящий Владимир сегодня не в Донбассе? Не посещает там «выборы»? Почему Путин сегодня не в Крыму – Эльзасе и Лотарингии «русского мира»? Почему не в командном пункте ядерных сил России – не говорит о том, что миру незачем существовать, если не будет у власти в России его правящего питерского коллектива?

Трудно, кажется, представить более абсурдное приглашение на годовщину 100-летия окончания Первой мировой, чем приглашение Путина – руководителя, не сделавшего выводов ни из Первой, ни из Второй войн, впавшего в реваншизм.

К чему он там - в Париже? С какой целью? Перемигнуться с Трампом? Что хочет показать? Что его до сих пор принимают и жмут ему в Европе руку, несмотря на все, что он в этой Европе устроил? Пепел сбитого «Боинга» стучит в европейских сердцах.

Ну да, конечно, дорогой. Если хочешь. Постой здесь с нами рядом. Улыбайся. Под грохот нового шпионского скандала с Россией в Австрии, от которого закладывает уши.

Трогательная сцена во Франции. Меркель и Макрон в Компьенском лесу возлагают венок к мемориалу. Это страны, бывшие когда-то врагами, воевавшие друг против друга в двух мировых войнах, имевшие территориальные споры. Они давно стали друзьями.

Меркель и Макрон торжественно открывают две памятные плиты, на которых на немецком и французском написано: «По случаю 100-летней годовщины перемирия от 11 ноября 1918 года президент Французской республики Эмманюэль Макрон и канцлер Федеративной республики Германия Ангела Меркель подтвердили значение германо-французского примирения для служения Европе и миру».

Они возлагают венок, трогательно склонив головы, а где-то там, среди сотен «официальных лиц» из других стран, стоит случайный российский руководитель, умудрившийся пройти в новом веке прямо обратный путь – превратить страну-друга (Украину) во врага. О чем он там думает?

Какой контраст!

Для этого Путина и позвали в Париж.

Стой, смотри и учись.

Но он ничему не научится. Он не способен учиться.


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