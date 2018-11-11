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В Гродно пенсионера с собакой не пустили в автобус

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  • 11.11.2018, 14:41
  • 1,823
Фото носит иллюстративный характер
Источник: pets-expert.ru

В общественном транспорте Беларуси теперь нельзя ездить с питомцами?

В редакцию «Вечернего Гродно» обратился читатель, который рассказал, что недавно его с собакой не пустили в автобус:

«Я пенсионер, своей машины нет. Возвращался домой с дачи вместе с собакой. На остановке на Тарусичской улице хотел зайти в автобус № 35, но водитель не пустил, сказав, что нельзя, хотя собака была с ошейником, в наморднике и на поводке. Я даже готов был заплатить за её проезд. Пришлось с Юбилейного озера домой, на улицу Щорса, идти пешком. До этого каждые выходные брал собаку на дачу и замечаний от водителей не было. У меня лабрадор, он спокойный, послушный, к опасным породам не относится. Так почему не пустили?»

По Правилам автомобильных перевозок пассажиров, которые вступили в силу 12 октября этого года, пассажир имеет право провозить в регулярном сообщении (сюда относится и общественный транспорт) только мелких домашних животных (собак, кошек и других) высотой в холке не более 25 см и птиц в клетках, ящиках, мешках или сумках с водонепроницаемым адсорбирующим дном. Хозяин сам несёт ответственность за соблюдение мер безопасности и санитарных норм.

Собаку крупной породы (высотой в холке более 50 см) разрешено везти только в нерегулярном сообщении с согласия перевозчика при условии безопасности пассажиров. При этом пассажир должен быть не моложе 16 лет, а если собака потенциально опасной породы, то пассажир должен быть совершеннолетним.

Как пояснили в ОАО «Автобусный парк города Гродно», в таких случаях необходимо воспользоваться услугами такси.


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