Парламент Чечни опубликовал карту с присоединенными землями Дагестана 11.11.2018, 14:33

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На ней же изменены границы с Ингушетией.

Парламент Чечни опубликовал на своем сайте карту республики с обновленными границами с Ингушетией.

На новой карте чеченскими считаются территории, которые по кадастровой карте относятся к Дагестану, пишет региональное агентство РИА "Дербент". Первыми на несоответствие границ обратили внимание дагестанские блогеры.

Журналисты агентства подсчитали, что создатели карты "включили" в территорию Веденского района Чечни два участка Ботлихского района Дагестана общей площадью 11,4 тыс. км². Это территории у озера Казеной-ам и села Ансалта.

Карту опубликовали 8 ноября.

26 сентября лидеры Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о границе между республиками.

Чечне перешли часть Надтеречного района Ингушетии и горно-лесистая местность, а Ингушетии – территория на границе с Малгобекским районом.

Подписание документа спровоцировало массовые акции протеста в Магасе, столице Ингушетии. Митингующие требуют, чтобы вопрос о границе решался на референдуме. Кадыров пригрозил Ингушетии войной, если граница между республиками не будет признана.

В отношении организаторов митингов в Ингушетии завели уголовные дела.

16 октября соглашение об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией вступило в силу.

Конституционный суд Ингушетии 30 октября признал незаконным договор о границе с Чечней.

Евкуров заявил, что договор с Чечней должен проверить конституционный суд РФ, чтобы избежать разногласий и споров в республике.