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Рогозин предложил проверять безопасность космонавтов методом Сталина

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  • 11.11.2018, 14:51
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Дмитрий Рогозин
Фото: ТАСС

В «Роскосмосе» прокомментировать слова главы госкорпорации смогли не сразу.

На закрытом совещании в РКК «Энергия» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил для проверки безопасности нового космического корабля «Федерация» помещать внутрь конструкторов во время испытаний, напомнив о методах сталинского режима. Видео с совещания было опубликовано в социальных сетях, сообщает РБК.

«Когда товарищу Сталину показали бронемашину, в которой он должен ездить, и что ее не пробьет ППШ, он посадил внутрь конструктора этой машины и ее изрешетили из автомата. Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая. Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях системы аварийного спасения [нового космического корабля Федерация]», — сказал Рогозин.

Независимый эксперт Андрей Лысенко, на странице которого был опубликован фрагмент видео, в разговоре с РБК отметил, что видео еще вчера вечером было опубликовано на YouTube. Ролик появился 10 ноября, в день проведения закрытого совещания в РКК «Энергия» на канале КИНОХРОНИКА. Доступ к видео открывается только по ссылке, в общем списке видеозаписей канала он не отображается.

Первым о словах Рогозина про «метод Сталина» сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. В ответ на запрос РБК прокомментировать это сообщение в пресс-службе «Роскосмоса» отказались. Однако позднее, после публикации видео, госкорпорация все же прокомментировала слова Рогозина.

«Данный эпизод касался требований к разработчикам нового планируемого корабля для обеспечения полноценных, комплексных испытаний его систем», — заявили РБК в пресс-службе «Роскосмоса». Разговор Рогозина с разработчиками в госкорпорации назвали «жестким, но конструктивным». «В связи с ранее допущенным отставанием в работе отдельных коллег разговор состоялся жесткий, но конструктивный. Приняты меры к системной увязке всех работ, разработан единый генеральный график взаимодействия предприятий кооперации. Генеральный директор государственной корпорации принял решение о личной ответственности руководителей предприятий и конструкторских коллективов за его своевременное и качественное исполнение», — добавили в пресс-службе.

Система аварийного спасения (САС) смогла обеспечить удачное приземление экипажа космического корабля «Союз МС-10», потерпевшего крушение после запуска. «Союз-ФГ» должен был доставить очередную миссию на МКС в составе космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга. Однако уже на 118-й секунде полета произошла авария и экипажу пришлось эвакуироваться.

Причиной катастрофы, как установила аварийная комиссия, стала деформация датчика разделения первой и второй ступеней ракеты. Из-за нее не открылась крышка сопла увода бокового блока от центрального. Датчик, по версии экспертов, был деформирован при монтаже на космодроме Байонур. В комиссии не исключили, что такой же дефект может быть найден и на других ракетах.

О том, что повреждение произошло при сборке на Байконуре, РБК 21 октября рассказывал источник, знакомый с ходом расследования. По его словам, произошло это непреднамеренно.


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