Ученые нашли способ худеть без диет и упражнений 11.11.2018, 15:15

1,586

Но для этого надо кое-что изменить в режиме дня.

Четкий режим дня позволяет сжигать больше калорий без диет и упражнений, сообщает Medicalxpress.

Ученые из Медицинской школы Гарварда провели эксперимент, в ходе которого группа добровольцев более месяца жила в лаборатории, не получая никакой физической нагрузки. При этом в помещении не было окон и часов, так что участники не имели информации о времени суток. При этом диетологи каждый день переносили для группы момент отхода ко сну на четыре часа.

Выяснилось, что трата энергии человеческим телом в состоянии покоя зависит от циркадных ритмов. В частности, если биологический и "фактический" вечер совпадают, организм человека каждый час сжигает больше жира, вне зависимости от количества потребляемой пищи и без каких-либо усилий. При этом находящийся в состоянии покоя организм сжигает вечером (с 17.00 до 20.00.) на 10% больше калорий, чем утром.

Ученые подчеркивают, что проведенное исследование свидетельствует о важности режима дня для метаболизма как в активном, так и в пассивном состоянии, и рекомендуют вставать и ложиться в одно и то же время, стараясь не отклоняться от биологических ритмов.