Молодая больше не танцует 11.11.2018, 15:24

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Фото: Reuters

Гроза пришла, откуда не ждали.

В ноябре. Едва отгуляли единство.

Австрия, добрая Австрия – единственный нейтральный «партнер» Путина в Европе, под выходные объявила, злодейка, что полковник австрийской армии подозревается в работе на российскую разведку, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, с которой Путин танцевал этим летом на ее свадьбе, отменила визит в Россию. Разбилась пара на танцполе.

Получается, что российский голова государства одной рукой держал невесту-министершу за талию, а другой принимал разведсводки из Австрии. Коварство и любовь.

Но как же они в Кремле работают? Могли бы, по крайней мере, умерить разведку против Австрии, «усыпить» на время своего «полковника Редля», как это делают масоны. Послать своему агенту чемодан с долларами (взять у Костина, которому они больше не нужны) и передать, чтобы отдохнул года три от шпионажа на курортах Крыма.

Во всем, во всем провалы, некомпетентность, недалекость.

Танцы в Москве отменились. Процесс пошел. Теперь в Австрии.