Как наказали начальника светлогорского ЛТП, которого пьяным за рулем поймал начальник светлогорской ГАИ? 2 11.11.2018, 15:28

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Официальная позиция властей по данному вопросу до сих пор так и не была озвучена.

Напомним, о из ряда вон выходящем случае «Сильные новости» сообщили в середине октября. Официальная позиция властей по данному вопросу до сих пор так и не была озвучена.

В середине октября начальник светлогорского райотдела ГАИ Василий Гапоненко нес службу в наряде и остановил подозрительный автомобиль. В белорусских райцентрах, вроде Светлогорска, практика, когда с жезлом на дороге стоит руководство ГАИ — вовсе не редкость по причине малого штата.

В тот день чуть не обмануло опытного инспектора. За рулем оказался водитель в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре выяснилось, что это — начальник местного лечебно-трудового профилактория (ЛТП), где злоупотребляющих граждан лечат от алкогольной зависимости.

На момент публикации нам доподлинно было известно, что попавшийся руководитель учреждения остается на своем посту и уволен не был. Официальной информации о его дальнейшей судьбе ни тогда, ни сейчас, от властей не поступает.

Однако источники «Сильных новостей» в Светлогорске сообщили, что проштрафившийся руководитель ЛТП не уволен и по сей день. По факту инцидента продолжаются всяческие проверки, а его, пока суть да дело, «временно отстранили от должности».