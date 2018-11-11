В Варшаве открыли памятник Леху Качиньскому
- 11.11.2018, 15:54
Монумент установлен на площади Юзефа Пилсудского.
Вчера в Варшаве открыли памятник польскому политику, экс-президенту Польши Леху Качиньскому, сообщает dorzeczy.pl.
Торжества на площади Юзефа Пилсудского в Варшаве начались с общего пения польского гимна. Перед этим в Варшавском архикафедральном соборе Святого Иоанна Крестителя прошла святая месса.
- Мы долго ждали этого дня. В одно мгновение состоялась церемония открытия памятника, - cказал глава министерства обороны Мариуш Блащак, приветствуя гостей на площади Пилсудского.
На церемонии присутствовали, в частности, семья Леха Качиньского - его дочь Марта Качиньская со своей семьей и председателем правящей партии PiS Ярославом Качиньским, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, спикер парламента Марек Кучиньский.
.@mblaszczak powitał uczestników uroczystości odsłonięcia pomnika śp. Prezydenta RP, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Lecha Kaczyńskiego #Warszawa. #PL100 pic.twitter.com/Ffa2tTK8Ih— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) 10 ноября 2018 г.
- Лех Качиньский служил Отчизне. Он был человеком веры, он был хорошим человеком, - сказал Ярослав Качиньский во время церемонии. - С одной стороны, он был эффективным политиком, но он также сумел руководствоваться добротой и моральными соображениями, - добавил Качиньский.
- Он был политиком, у которого было видение развития и будущего Польши. Он знал, как Польша должна выглядеть. Мы понимаем это видение, потому что оно создает Польшу вашей мечты, господин президент. Богатая Польша, нормальная Польша, Польша, в которой люди чувствуют себя свободно, - подчеркнул Анджей Дуда. - Со времен маршала Юзефа Пилсудского не было такого великого лидера, как президент Лех Качиньский, - добавил президент Польши.
Minister @mblaszczak złożył kwiaty przy pomniku śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. #PL100 #Warszawa pic.twitter.com/CeepQybQQ8— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) 10 ноября 2018 г.
„To pomnik idei, że #Polska ma być państwem dla wszystkich” powiedział prezydent @AndrzejDuda podczas odsłonięcia pomnika śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Po apelu pamięci delegacje, w tym marszałek #Sejm-u @MarekKuchcinski, złożyły wieńce. pic.twitter.com/MFOHwZSFJ1— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 10 ноября 2018 г.
Premier @MorawieckiM złożył wieniec przy Pomniku Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. pic.twitter.com/NJkMRHQ4N6— Kancelaria Premiera (@PremierRP) 10 ноября 2018 г.
Скульптура трагически погибшего под Смоленском президента Польши сделана из бронзы и имеет высоту 7 метров.
Uroczyste odsłonięcie pomnika śp. Prezydenta RP, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Lecha Kaczyńskiego. #Warszawa #PL100 pic.twitter.com/g41KiIfIY7— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) 10 ноября 2018 г.