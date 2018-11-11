В Варшаве открыли памятник Леху Качиньскому 11.11.2018, 15:54

Лех Качиньский

Монумент установлен на площади Юзефа Пилсудского.

Вчера в Варшаве открыли памятник польскому политику, экс-президенту Польши Леху Качиньскому, сообщает dorzeczy.pl.

Торжества на площади Юзефа Пилсудского в Варшаве начались с общего пения польского гимна. Перед этим в Варшавском архикафедральном соборе Святого Иоанна Крестителя прошла святая месса.

- Мы долго ждали этого дня. В одно мгновение состоялась церемония открытия памятника, - cказал глава министерства обороны Мариуш Блащак, приветствуя гостей на площади Пилсудского.

На церемонии присутствовали, в частности, семья Леха Качиньского - его дочь Марта Качиньская со своей семьей и председателем правящей партии PiS Ярославом Качиньским, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, спикер парламента Марек Кучиньский.

- Лех Качиньский служил Отчизне. Он был человеком веры, он был хорошим человеком, - сказал Ярослав Качиньский во время церемонии. - С одной стороны, он был эффективным политиком, но он также сумел руководствоваться добротой и моральными соображениями, - добавил Качиньский.

- Он был политиком, у которого было видение развития и будущего Польши. Он знал, как Польша должна выглядеть. Мы понимаем это видение, потому что оно создает Польшу вашей мечты, господин президент. Богатая Польша, нормальная Польша, Польша, в которой люди чувствуют себя свободно, - подчеркнул Анджей Дуда. - Со времен маршала Юзефа Пилсудского не было такого великого лидера, как президент Лех Качиньский, - добавил президент Польши.

Скульптура трагически погибшего под Смоленском президента Польши сделана из бронзы и имеет высоту 7 метров.