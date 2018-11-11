«Людей отправили в никуда и без денег» 11.11.2018, 16:06

В Слуцке на ЖБИ сократили работников, выходное пособие не выплачено.

Случчанка Оксана Шелегович по профессии сварщик. Она 10 лет отработала на заводе железобетонных изделий. 2 ноября женщина осталась без работы, потому что предприятие собираются ликвидировать, пишет «Кур'ер».

А 6 ноября был последний день работы у всех остальных сотрудников ЖБИ, попавших под сокращение.

Накануне сокращения ей и её коллегам представители управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома предложили несколько свободных вакансий в городе. Однако, как утверждает Оксана Шелегович, они не все действительны: то заняты, то требуются только мужчины, а не женщины.

«Я рассматриваю вариант устройства на работу в Минске. Я бы ездила и в Солигорск, если бы собралась бригада наших рабочих, потому что добираться одной на машине накладно, — рассказывает Оксана Шелегович. — В месяц хотела бы получать

стабильно 500 рублей. А мне предлагали устроиться швеёй и получать 300 рублей».

Никаких денег, положенных по закону при ликвидации предприятия, Оксане пока не перечислили. По её словам, руководство обещало выплатить все пособия «в лучшем случае» в марте-апреле. Размер пособия работники узнают только в середине ноября.

«Людей отправили в никуда и без денег. Недавно только 60 рублей перевели. Сказали, что будут переводить по мере возможности. Но, конечно, было бы лучше сразу получить все деньги, а не по частям», — говорит сварщик.

На видео Оксана Шелегович говорит о том, что ей обидно за город. За то, что предприятия закрываются, а магазины открываются. «Скоро туда людям будет не за что ходить», — добавляет Оксана. Женщина считает, что их бросили и обозвали лодырями. Зимой в месяц, по её словам, она получала примерно 250 рублей. Она не понимает, как предприятие смогло выжить в 90-е и развалиться в 21 веке. На помощь государства она не надеется — только на себя.