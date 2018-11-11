Представитель Украины при ООН: Россия продолжает загонять себя в изоляцию 11.11.2018, 16:16

Владимир Ельченко

Международное сообщество единодушно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Международное сообщество демонстрирует позицию все более глубокой изоляции России на фоне ее агрессии против Украины и цивилизованного мира в целом, что продемонстрировало недавнее заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине.

Как пишет сайт atr.ua, об этом заявил в пятницу в Гарвардском университете Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

«Последнее заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине, которое состоялось в конце октября, в очередной раз подтвердило изоляцию России, а также единодушную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны международного сообщества», — отметил украинский дипломат.

Он также акцентировал, что Совет Безопасности ООН в очередной раз призвал режим в Кремле вывести российские войска и тяжелые вооружения из Украины.

Однако, по словам главы Миссии Украины при ООН, Россия продолжает загонять себя в большую изоляцию, игнорируя призывы международного сообщества.

«В то время, как минские соглашения остаются единственным согласованным механизмом мирного урегулирования на востоке Украины, Москва не демонстрирует готовность принимать конструктивное участие в прекращении вооруженного конфликта в Украине», — подчеркнул Ельченко.

Более того, продолжил он, в Кремле разрабатывают планы закрепления оккупационной власти на Донбассе.

«Намерения российской оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины провести так называемые «досрочные выборы» в это воскресенье на самом деле нацелены на то, чтобы поставить лидеров вооруженных банд на руководящие места в незаконных представительных органах», — подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН.