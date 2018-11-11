В России рост цен на продукты разгоняет инфляцию четвертый месяц подряд 11.11.2018, 16:45

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Российский рубль продолжит обесцениваться.

Рост цен на продовольствие, скорее всего, способствовал ускорению инфляции РФ в октябре четвертый месяц подряд, став дополнительным фактором давления после ослабления рубля и скачка стоимости топлива, пишет finanz.ru со ссылкой на Bloomberg.

Годовой рост потребительских цен мог ускориться до 3,6 процента в октябре с 3,4 процента в сентябре, свидетельствует медианный прогноз 20 экономистов в опросе «Блумберг», и это станет максимальным показателем с июля прошлого года.

"Основным фактором ускорения является рост цен в продовольственном сегменте потребительской корзины, - говорит экономист ВТБ Капитал Александр Исаков. - На уровне компонентов мы ждем наиболее заметного ускорения в годовых темпах роста в сахаре и с заметным отставанием - в мясе, молочных товарах и средствах связи".

Достигнув исторического минимума ранее в этом году, инфляция, вероятно, продолжит рост из-за снижения рубля и корректировки цен, вызванной запланированным с января повышением налога на добавленную стоимость. На фоне недовольства потребителей ростом цен на бензин правительство РФ на прошлой неделе подтолкнуло руководителей нефтяных компаний к решению заморозить оптовые цены на топливо и увеличить внутренние поставки.

Ослабление рубля способствовало росту затрат на фуражное зерно, что влияет на стоимость продукции животноводства, говорится в докладе Банка России. Россельхознадзор на прошлой неделе снял почти годовой запрет на импорт говядины и свинины из Бразилии, чтобы увеличить поставки. Рубль ослаб почти на 13 процентов к доллару в этом году, что является третьим худшим показателем среди валют развивающихся рынков, отслеживаемых «Блумберг».

Банк России повысил ставки в сентябре впервые с 2014 года на фоне инфляционных рисков. Хотя в октябре ключевая ставка не изменилась, регулятор заявил, что "проинфляционные риски остаются на повышенном уровне", и он "оценит целесообразность" дальнейшего ужесточения в зависимости от динамики инфляции, которая может достичь пика в 6 процентов в первой половине 2019 года.