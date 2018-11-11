«Роснефть» перевела почти все деньги в валюту 5 11.11.2018, 17:54

3,644

Это связано с резким ослаблением российского рубля.

"Роснефть" резко изменила политику инвестирования своих денежных накоплений на фоне ослабления рубля, потерявшего с начала года 15% к доллару и 9% к евро, пишет сайт finanz.ru.

На фоне падения российской валюты во втором и третьем квартале крупнейшая добывающая компания РФ избавилась от трети вложений в рубли и увеличила долю долларов на балансе практически втрое, следует из отчета "Роснефти" МСФО, опубликованного во вторник.

Если на 30 марта "Роснефть" держала в рублях 199 млрд рублей, или две трети от "денежных средств и их эквивалентов", то к 30 сентября эта сумма сократилась до 129 млрд рублей, а доля составила лишь 29,7%.

Доля валюты в денежных резервах компании выросла с 99 млрд рублей (32,5%) до 293 млрд рублей, или 70%.

"Денежные средства на счетах в иностранной валюте представляют собой в основном средства в долларах США", - уточняет "Роснефть" в отчете.

Общий размер денежной подушки компании по сравнению с началом года вырос на треть - с 322 до 434 млрд рублей. Сказался взлет цен на нефть на мировом рынке и дорожающий бензин внутри России, которые в сумме увеличили денежный поток от операционной деятельности более чем в 5 раз - с 212 млрд рублей до 1,126 трлн (за 9 месяцев).

В результате впервые за несколько лет поступления на счета позволили "Роснефти" полностью оплатить капвложения, составившие 748 млрд рублей.

Оттоку денег "Роснефти" в валюту способствуют изменения в валютном законодательстве, отмечают аналитики Райффайзенбанка: летом Госдума приняла законопроект, который освободил компанию от необходимости заводить экспортную выручку на российские счета.

Эту обязанность на "Роснефть", а также еще пять госэкспортеров возложили в 2014 году, на пике валютного кризиса. Теперь же "Роснефть" получила поблажку как единственная компания из списка, оказавшаяся под санкциями Запада.

Результатом станет снижение предложения валюты на Московской бирже, предупреждает Райффайзенбанк: рынок может недополучить от 25 млрд долларов, если "Роснефть" будет покрывать расходы исключительно из операционного дохода, до 64 млрд, если компания решит финансировать деятельность за счет рублевых кредитов.

В этих условиях среднесрочный равновесный курс доллара не опустится ниже 65 рублей, а в крайнем случае может превысить 70 рублей, считают в банке.