Топ-4 громких уголовных дел в белорусском бизнесе 2 11.11.2018, 18:10

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В Беларуси продолжают преследовать частный сектор.

Belsat.eu собрал самые громкие уголовные дела последних лет, которые затронули белорусский бизнес.

Самое громкое дело

Самым громким событием, безусловно, стало дело соучредителя группы компаний «Сармат» Александра Кныровича. Его задержали еще 25 января 2017 года, обвинив в том, что с 2014 года представители ООО «СарматТермо-Инжиниринг» через заговоры и подкуп сотрудников предприятий ЖКХ и организаций энергетики и брокеров обеспечивали проведение заказных биржевых торгов для реализации термоизолированных труб. По информации КГБ, суммы взяток закладывались в себестоимость продукции, что увеличивало коммунальные тарифы для населения.

Спецслужбы рассказали об использовании компанией фонда распределения взяток на оплату услуг должностных лиц. Полученные деньги, утверждают в КГБ, компания Кныровича выводила на счета зарегистрированных за рубежом фирм. Всего в рамках операции было задержано 11 человек — как сотрудников «СарматТермо-Инжиниринг», так и должностных лиц ЖКХ.

Александр Кнырович

Ситуацию комментировал даже Лукашенко, который заявил, что на Кныровиче, который ранее довольно резко высказывался о политике белорусских властей, «клейма негде ставить» и что «вор должен сидеть в тюрьме».

Суд Фрунзенского района Минска 4 июля 2018 года приговорил бизнесмена к 6 годам лишения свободы в условиях усиленного режима, с конфискацией имущества. Его признали виновным в даче взятки и уклонении от уплаты налогов.

Заместитель директора по экономике ООО «СарматТермо-Инжиниринг» Игорь Максимов получил 4 года с конфискацией, главный экономист компании Андрей Кусков — 3 года, заместитель директора по продажам Евгений Поповский — 4 года. Также их обязали погасить 2,765 миллионов рублей ущерба государству и пошлину в размере 138 тысяч рублей. В суде Максимов и Кусков признали вину полностью, Кнырович и Поповский — частично.

16 октября Минский городской суд по результатам апелляции снизил Александру Кныровичу срок заключения до 5 лет. При этом адвокат Кнырович требовал отмены приговора, так как за дачу взяток наказание оказалось более высоким, чем за получение взяток.

Самая «счастливая» развязка?

Самым «счастливым делом» этого года, по крайней мере относительно других, можно считать неожиданный выход из тюрьмы в начале апреля председателя совета директоров группы компаний «Fenox Global Group» Виталия Арбузова.

Бизнесмена, компании которого занимаются производством тормозных мостов для «Audi», «Volkswagen» и «Fiat», задержали еще в апреле 2017 года. Его подозревали в уклонении с 2010 года от уплаты налогов, а также неправомерном получении из бюджета НДС. Якобы подконтрольные Арбузову предприятия завышали в разы стоимость импортированной продукции, что позволяло им увеличивать расходы и уменьшать налоговую базу. А реализовывая в Беларуси, России, Украине продукцию за наличный расчет, подконтрольные бизнесмену предприятия оформляли документы на экспорт товаров по заниженной цене, чтобы не только снижать выручку, но и возвращать из бюджета НДС.

И вот через год заключения его неожиданно выпустили, изменив меру наказания на личное поручительство.

«Человек посидел, подумал, считает, что, может, он действительно что-то не так сделал в свое время, начал принимать меры, чтобы погасить ущерб. Мы разработали вместе с ним график погашения убытков — и все», — объяснил причины освобождения глава СК Иван Носкевич.

Вслед за Виталием Арбузовым в июне на свободу вышел заместитель гендиректора «Fenox Global Group» Евгений Жилинский. Дело можно было бы назвать вполне счастливым, но за решеткой до сих пор сидит менеджер по отделу закупок компании «Fenox Global Group» Андрей Мишелутов. Его задержали в январе 2018 года, обвинив в пособничестве Арбузову в отклонении от уплаты налогов. Он единственный из компании, кто до сих пор находится за решеткой.

Самая «нездоровое» дело

Вообще самым громким коррупционным делом года можно считать «дело медиков», по которому за решетку попали десятки человек, включая заместителя министра здравоохранения. Не обошлось в нем и без задержания бизнесменов.

Так, во второй половине августа был задержан Леонид Томчин — председатель совета директоров крупнейшей частной аптечной сети «Аптека групп», в которую входит 260 аптек и более 200 торговых объектов под брендами «ADEL» и «Хорошие лекарства», два медцентра, ІТ-служба, подразделение по контрактному производству лекарств и оптовая компания «ВитФармМаркет».

Леонид Томчин у стойки с микрофоном

Фото tut.by

По неофициальной информации, бизнесмена задержали по подозрению в даче взятки. Правда, через месяц он уже был на свободе и давал интервью СМИ, хотя содержание обвинений комментировать отказался.

Также задержали по подозрению в даче взятки чиновникам Минздрава директора компании «Искамед» Сергея Шакутина. Это младший брат Александра Шакутина — председателя совета директоров «Амкодор-управляющая компания холдинга», близкого к Лукашенко олигарха и сенатора.

Сергей Шакутин во время открытия аптеки «Искамед» в Слуцке

Фото — Инфо-Курьер, Виктория Капская

Кстати, в рейтинге самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси по версии «Ежедневника» Леонид Томчин занимает 33 место, Сергей Шакутин — 113-е.

Самое иностранное из белорусских дел

Но не одних белорусов задерживали в этом году. Так, в июле стало известно о задержании генерального директора российско-белорусского предприятия «Брянсксельмаш», гражданина Беларуси Валерия Сулеева, который приехал на совещание в «Гамсельмаш».

Его задержали по подозрению в даче взятки в размере 1 миллиона российских рублей (около 15 тысяч долларов) заместителю директора и бывшему начальнику отдела ОАО «Гомельский завод литья и нормалей». «Обвиняемые дают признательные показания. В содеянном раскаиваются», — заявили тогда в СК.

Валерий Сулеев

Фото — gorodbryansk.info

Между тем в этом году завершилось расследование дела председателя правления украинского «Завода утяжелителей», гражданина Украины Александра Скибы, который в ноябре 2017 года прибыл в Минск на переговоры с МТЗ, но был задержан. В КГБ заявили, что его задержали во время дачи взятки главному металлургу Минского тракторного завода Андрею Карасю. Также его обвинили в даче взятки начальнику управления материально-технического обеспечения МТЗ. Общая сумма взяток — 24 тысячи долларов.

В этом году стало известно, что Александр Скиба был освобожден под залог. Против него возбуждено дело по ч. 2 ст. 431 (дача взятки). Размер залога не озвучивается.