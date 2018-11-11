Голосуют за Чака Норриса: СБУ рассказала о псевдовыборах в ОРДЛО 3 11.11.2018, 18:20

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Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

«Выборы» организованы «в лучших традициях СССР».

На организованных Россией на оккупированных территориях Донбасса фейковых выборах люди голосуют за несуществующих кандидатов. Как пишет liga.net, oб этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.

По информации украинской спецслужбы, псевдовыборы организованы "в лучших традициях СССР". Отмечается, что массово происходят мистификации, ради телевизионной картинки о "очереди желающих проголосовать". На участках организовали пункты по продаже продуктов питаня со скидками. При этом, по данным СБУ, хлеб разрешают покупать не более двух буханки в руки, также продают овощи и масло.

Сообщается, что самым популярным кандидатом стал Чак Норрис, за которого отдают голоса немногочисленные "избиратели".

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Ранее сегодня министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, что результаты псевдовыборов на оккупированных территориях Украины являются юридически ничтожными, не создают никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.