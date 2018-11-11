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Универсам «Центральный» продают на «Куфаре» за почти $10 миллионов

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  • 11.11.2018, 19:03
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Фото: onliner.by

В «Центральном» работают около 250 человек.

Компания «НП-Сервис» Ивана Березовского с июня этого года пытается продать универсам «Центральный», но пока безуспешно. Видимо, совсем отчаявшись, информацию о продаже решили выставить на площадке Kufar. Посмотрим, удасться ли найти покупателя здесь, пишет kyky.org.

Источник: kyky.org

За «Центральный» просят 9,8 миллиона долларов (20,8 миллиона рублей). Общая площадь − 2,8 тысячи квадратных метров, торговая площадь магазина на втором этаже — 838 квадратов. Получается, за каждый квадратный метр требуют почти 3500 долларов. Аргументируют это расположением универсама − на пересечении двух линий метро, в «культурном, торговом и туристическом центре Минска».

Источник: kyky.org

В «Центральном» работают около 250 человек. В 2015 году прибыль компании составила 352 тысячи рублей, в 2016 − 528 тысяч. В 2017-м в магазине сделали серьёзный ремонт.


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