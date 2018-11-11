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Большой санкционный переполох в «Роснефти»

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  • 11.11.2018, 19:20
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Фото: Московский комсомолец

В «Роснефти» всерьез опасаются, что против компании будут введены санкции подобные тем, что введены против Ирана.

Буквально вчера я писал о том, что российская нефтяная монополия «Роснефть», вопреки курсу страны на дедолларизацию, избавилась от трети своих рублевых накоплений и увеличила долю долларовой массы до 70%! Тогда я задавался вопросом, то ли это неверие в мощь национальной валюты РФ и светлое будущее рубля, то ли «Роснефть» готовится к чему-то непредсказуемому, пишет блогер «Злой одессит» для inforesist.org. И, похоже, ответ на этот вопрос я получил сегодня.

Так, стало известно, что компания «Роснефть» обратилась к своим клиентам, а именно британской BP, англо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и двум нефтетрейдерам Vitol и Gunvor, с предложением о пересмотре условий договоров на 2019 год, а именно, пунктов об оплате в условиях санкций.

В частности, «Роснефть» призывает своих клиентов, в случае введения санкций на экспорт российской нефти, не соблюдать их, до полной выплаты за заказанное сырье.

Да, похоже, паранойя постучалась в чью-то дверь, причем очень громко. То есть, в «Роснефти» всерьез опасаются, что против неё будут введены санкции подобные тем, что введены против Ирана. А потому компания не только запасается долларовой массой, но и пытается изменить контракты, дабы в случае введения ограничений все же получить оплату за свое сырье.

Конечно, такая паника не может не радовать, но все же она больше раздута самой же «Роснефтью» и мало, что имеет общего с реальностью. И вот почему.

Как я говорил, говорю и буду всегда говорить – санкции против таких компаний как «Роснефть» и «Газпром» не могут носить тотального характера, подобного эмбарго. Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти и газа. К примеру, в 2017 году экспорт её черного золота составил 121,8 млн тонн. Введение эмбарго на экспорт российской нефти создаст мировой дефицит, который никто компенсировать не сможет, а это приведет не только к экономическому, но и энергетическому кризису.

А потому, ограничения экспорта нефти из РФ если и будут иметь место в ближайшем будущем, то носить они будут исключительно ситуативный, а не глобальный характер.

Но, в таком случае, возникает вопрос. Неужели в «Роснефти» настолько глупы и всерьез опасаются, что к ним и вправду будут применимы санкции, соразмерные с иранскими? Сомневаюсь. И это сомнение возвращает меня к вчерашней догадке, о том, что просто кто-то в компании готовится к массовой миграции, а потому и припасается на скорую руку.


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