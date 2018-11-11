Блогер развеял основные мифы про Хрущева 3 11.11.2018, 19:35

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Про советского вождя ходит немало мифов, которые вызывают дискуссии.

Так, друзья, продолжаем разбираться с мифами о советских вождях, в которые к сожалению пока ещё верит много людей. В прошлые разы мы обсудили мифы о «великом языковеде» и «мелиораторе», а также о дедушке, который «вечно жив». Сегодня поговорим про Никиту Хрущёва — о нём ходит тоже немало мифов, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Как и любой другой советский вождь, Хрущёв вызывает ожесточённые дискуссии. Одни называют Хрущёва "глупцом-кукурузником", который размотал проволоку концлагерей и стравил тем самым всю духовность. "Раньше было как? Вот проволока, вот вышки, на вышках автоматчики, внутри все бордюры побелены и все работают. А потом пришёл Хрущ и посадил не людей, а кукурузу!" — горестно вскрикивают сталинисты.

Другие же, более мягкие и сытые фанаты СССР утверждают, что Хрущёв помог стране свернуть с "неверного курса", при нём народ якобы вздохнул свободнее и наконец-то зажил при развитом социализме.

На самом деле всё это не более чем мифы — и сегодня мы с ними разберёмся. Итак, в сегодняшнем посте — разбираем основные мифы про Хрущёва:

1. Миф о том, что Хрущёв был «демократом».

Адепты этого мифа обычно являются фанатами СССР, которые живут с внутренним конфликтом — вроде бы СССР был великой и сверкающей страной, но при этом на Колыме закапывали в землю мёрзлые трупы узников ГУЛАГа — коих только в районе Колымы сидело под миллион человек. Хрущёв для таких товарищей является своеобразным успокоением — это Сталин был плохой, но вот пришёл Никита Сергеевич — и мы начали строить настоящий демократический социализм для народа!

Разумеется — это миф, никаким демократом Хрущёв не был. Именно при нём было танками и артиллерией подавлено Восстание в Будапеште в 1956 году. Что самое интересное — венгры в действительности решили строить тот самый "демократический социализм" — с нормальными выборами, нормированным рабочим днём, рабочим самоуправлением, гласностью и свободной прессой. При Хрущёве эти демократические устремления венгров были задавлены танками, и были претворены в жизнь только в 1989 году, после падения венгерского совка.

Также хочу всем напомнить, что именно при "демократе" Хрущёве была возведена Берлинская стена (1961), проведена антирелигиозная кампания (1954-64) и произошёл страшный Новочеркасский расстрел (1962) ;— во время которого с народом расправились в "лучших сталинских традициях". В общем, как видите — ничего "демократического" в Хрущёве не было. Действительную демократизацию в те годы начали венгры — но были подавлены хрущёвскими танками.

2. Миф о том, что Хрущёв был «прогрессивным управленцем».

Ну ладно, говорят адепты Хрущёва — демократом Сергеич не был, но вот в управлении государством понимал и даже в США несколько раз гостил! На самом деле никаким прогрессивным управленцем Хрущёв не был — именно при нём СССР втянулся в гонку вооружений с США (которую в итоге не потянул), а также именно при Хрущёве разразился Карибский кризис — Хрущёв разместил ЯО на Кубе, поставив мир на грань ядерной войны.

Ядерный арсенал СССР в момент Карибского кризиса был намного скромнее, чем у США, и после разрешения кризиса напуганный Хрущёв приказал в срочном порядке накапливать ядерное оружие — колоссальные средства и так слабой экономики СССР тратились на постройку по всей стране пусковых позиций (как открытого, так и шахтного типа, бункеров по обслуживанию ЯО, и всяких секретных военных аэродромов да командных пунктов, а кждый третий инженер в стране работал на так называемую "оборонку". В итоге это разорило СССР, так как не приносило никаких доходов — одни расходы.

В экономике всё было тоже неважно — в 1957 году СССР приостановил выплаты по облигациям госзайма, что было фактически дефолтом в его современном понимании. Люди потеряли колоссальные средства по облигациям, которые ранее само же государство заставляло их покупать. Что мог сделать Хрущёв? В стране мог быть начат какой-то аналог НЭПа, но для этого надо было наступить на горло собственной марксистско-дедовской песне, признать ошибочность коммунистической системы в целом.

Пытаясь решить проблемы в экономике, Хрущёв то ездил в США посмотреть на тамошние электрочудеса, то вдруг начинал заведомо провальную "кукурузную кампанию" (в холодном климате эта культура давала низкие урожаи), то внезапно бросался на освоение целины (провальная программа из-за отсутствия нормальной логистики), то неожиданно выкрикивал лозунг "Догоним и перегоним Америку" — но из этого тоже ничего не вышло, всё это было не более чем советская болтовня и пропаганда.

3. Миф о том, что при Хрущёве был построен «развитый социализм».

Ещё один очень живучий миф — что при Хрущёве якобы был построен развитый социализм, и страна должна была вот-вот на всех парах ворваться в светлую эру коммунизма. О том, как выглядел бы реальный коммунизм, можно почитать в книге Войновича "Москва-2042" или вот в этом моём посте, но он никогда и не был бы построен — эта была обычная советская болтовня и подвешивание перед носом народа огромной путеводной морковки.

Пожалуй, единственный плюс, который можно добавить Хрущёву — так это то, что при нём народ стал массово переезжать из сталинских бараков в отдельные квартиры. Вместе с тем — сами по себе хрущёвки были весьма низкокачественным, холодным, тесным и тёмным жильём, которое было быстровозводимым и рассчитывалось не более чем на 20 лет — но это оказалось пиз мягко говоря неправдой.

С точки зрения комфорта жизни народ стал жить чуть-чуть лучше, чем при Сталине — но надо понимать, что это сравнение плохого с худшим. Если при Сталине в домах вообще не было холодильников (продукты хранили в буфете либо на окне), то при Хрущёве они появились — но вот стоили 2-3 средние зарплаты, да и часто для их покупки нужно было "стоять в очереди". Всё то же касается и телевизоров, и остальных предметов быта. В общем, никакого "развитого социализма" не было и в помине — из "очень плохо" при Сталине стало просто "плохо".

Такие дела.

А как вы относитесь к Хрущёву? Что вообще можете о нём сказать?

Напишите в комментариях, интересно.