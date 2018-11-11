Ученые назвали простой напиток, продлевающий жизнь 11.11.2018, 19:49

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Специалисты провели долгие исследования.

После долгих исследований ученые пришли к выводу, что систематическое употребление чая способно продлить жизнь, передает Nation News.

По мнению специалистов, самым действенным напитком является молочный улун. В китайском чае содержится много антиоксидантов, а также витамины К, С, D, E.

Кроме того, он богат такими веществами, как цинк, марганец, селен, магний, йод, кальций и фосфор. Регулярно употребляя молочный улун, можно снизить вес, предотвратить развитие некоторых видов рака, нормализовать давление и улучшить цвет лица.