Первый звоночек Кремлю 11.11.2018, 20:11

Старые московские фокусы с газом уже просто перестают работать.

На днях между Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) и Cheniere Marketing International LLP было подписано соглашение о поставках американского сжиженного газа, начиная с 2019 года по 2042 год, пишет блогер Anti-colorados для inforesist.org.

По сути это – договора стратегического энергетического партнерства, которые дополнены еще рядом технических соглашений, касающихся энергетики.

Причем, соглашением предусмотрено наращивание поставок сжиженного газа двумя этапами – с 2019 по 2022 год и с 2023 по 2042 годы включительно. Первый период обусловлен истечением, в 2022 году, контракта с Газпромом, на поставку газа, а кроме того, в этом же году будет запущен скандинавский газопровод в Польшу. Поставки газа будут осуществляться на условиях DES, то есть с доставкой до польского приемного терминала, за счет продавца. Поставки будут осуществляться с погрузочных терминалов Сайни Пас, штата Луизиана и Корпус Кристи, штат Техас.

На самом деле, речь идет о целом ряде договоров на поставку сжиженного газа, в указанный выше период. Все эти договора имеют две общие особенности. Первая – все поставщики – американские газотранспортные компании. Вторая – цена газа. Как заявил глава PGNiG Петр Возняк, в среднем – цена на 20-30% ниже, чем сегодня Польша покупает у Газпрома. С учетом такого заявления, становится большой вопрос о том, что именно заставляет европейских потребителей все глубже засаживать себе московскую трубу, а некоторые хотят воткнуть еще одну, для полной сатисфакции.

В общем, поляки вскрыли московский гнойник Европы и показали, что закулисные шашни с Путиным отнюдь не выгодны государствам, как таковым, возможно – отдельным персонажам, чьи имена все никак не назовут, если не считать Герхарда Шредера, конечно.

Сами поляки говорят о том, что могли бы стать газовым хабом для Украины, если она решит окончательно уйти от Газпромовского газа, даже в виде реверсного продукта. В общем, ситуация проста до скуки. РФ пытается засунуть в Германию вторую трубу, потому что в конце 2019 года истекает транзитный газовый договор с Украиной и надо либо подписывать новый, а позиция Украины предполагается крайне жесткой, либо не подписывать и уводить газ в обход, заодно лишая Украину заработка от транзита, а в идеале – натравить Шредара на немецких друзей, чтобы тот попытался обрушить реверс газа в Украину.

При этом, Украина уже резко сократила потребления газа и сейчас обеспечивает себя на 2/3 газом собственной добычи, это около 20 миллиардов кубов, а еще 11 миллиардов – надо закупать за рубежом. Так вот, пока в прессе, с подачи известной политической аферистки, идут атаки на Нафтогаз, он уже закачал в подземные газохранилища 17 миллиардов кубов газа, чего не было никогда. Если прямо сейчас Украина перестанет получать газ из-за рубежа, она не просто спокойно переживет отопительный сезон, но и проживет на нем более года, то есть, Нафтогаз тоже готовится к моменту переговоров по транзиту и запасает аргументы к нему. Если закачка газа в ПХГ будет продолжаться в этом темпе, то в самом негативном варианте, мы сможем дождаться поставок американского СПГ в Польшу, и получать газ уже оттуда. Кстати, насколько можно понять из заявлений польских чиновников, PGNiG уже разместила какое-то количество газа в наших ПХГ и в принципе, готова его продать Украине, в случае необходимости. А после начала работы скандинавской трубы, услуги Газпрома и вовсе станут ненужными.

Из этого уже вырисовывается довольно любопытная картина. Не секрет, что американские нефтегазовые компании стремятся выйти на европейский рынок, вытесняя с него зазевавшихся или зажравшихся конкурентов, и похоже на то, что этот процесс начался из неожиданного места – из Восточной Европы.

Таким образом, польский газовый контракт – первый звоночек Газпрому. В его вотчину входит более умный, энергичный и техничный игрок, и старые московские фокусы уже просто перестают работать, потому что американцы будут убивать Газпром самым рыночным образом – более низкой ценой, более высоким сервисом и безусловной предсказуемостью и вменяемостью, что Газпром утратил уже более двенадцати лет назад. А репутация – сильная штука. Ее очень трудно наработать, а потерять – раз плюнуть и тогда она будет работать в контра.