Дональд Трамп: Польша - великая страна, не забуду времени, которое провел там 11.11.2018, 20:27

Дональд Трамп

Президент США поздравил Польшу со 100-летием восстановления независимости.

В связи с отмечаемым 11 ноября 100-летием обретения независимости Польшу и поляков поздравил президент США Дональд Трамп, передает «Радио Польша».

«Польша, великая страна - поздравления по случаю столетней Годовщины Твоей Независимости», - написал в Twitter американский лидер.

«Я никогда не забуду времени, которое я там провел", - добавил Дональд Трамп. К твиту американского президента прилагается фотография, изображающая Дональда Трампа, когда в июле 2017 года он выступал с речью на площади Красиньских в Варшаве.

Президент Дональд Трамп вступил в должность в январе 2017 года. 5-6 июля 2017 года он посетил Польшу с официальным визитом, в ходе которого встретился с президентом Анджеем Дудой с лидерами стран Центральной и Восточной Европы, собравшихся в польской столице на саммите инициативы «Троеморья».