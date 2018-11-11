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Макрон, Меркель и Порошенко провели трехсторонние переговоры в Париже

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  • 11.11.2018, 20:47
  • 1,745
Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

В том числе они обсудили «выборы» в Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко в Париже проводит переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Как пишет liga.net, oб этом сообщает пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Порошенко, Меркель и Макрон проводят трехсторонние переговоры в Париже по фейковым "выборам", которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса" – написал Цеголко.

Никаких подробностей о встрече не сообщается.

Напомним, в Париже проходят мероприятия, посвященной 100-й годовщине завершения Первой мировой войны.


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