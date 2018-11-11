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Представитель профсоюза РЭП в Орше: У нас постоянно наплыв народа

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  • 11.11.2018, 21:09
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Василий Береснев
Фото: praca-by.info

Как независимый профсоюз старается «держать руку на пульсе» в регионах.

Член Совета РЭП Василий Береснев рассказывает praca-by.info о результатах работы оршанской профсоюзной организации.

– Наша оршанская организация РЭП существует пока меньше двух лет. Но у нас уже около 115 членов. Ставку теперь делаем на рабочую молодежь. Делаем все, чтобы решать проблемы нашего региона. Одна из основных проблем, которую мы решали, - это минимизация безработицы в Оршанском районе. Нужно сказать, что результат есть. Шаг за шагом, но мы добились того, что центр трудоустройства стал работать гораздо лучше. Мы договорились с его директором, она соглашается с нами, и улучшили и прием людей, и их трудоустройство, и особенно переобучение. Оршанский район теперь в этом лидирует.

– У вас эффективно работает общественная юридическая приемная; как вы добились этого?

– Мы обязательно принимаем людей два раза в неделю. Когда нужно, устраиваем внеочередные приёмы. Работают председатель организации Александр Булавко, юрист Александр Масалков и я, часто участвует руководитель женской секции Светлана Позняк. Мы всегда даем людям содержательные советы. Отправляем представителей профсоюза РЭП на судебные заседания, когда надо, в трудовые коллективы, к руководителям предприятий, в государственные учреждения. Основные проблемы – трудоустройство, незаконные увольнения, невыплаты зарплат, разные трудовые споры. Есть успехи, и люди это знают. Поэтому у нас постоянно наплыв народа, и не только в приемные дни: люди приходят, звонят, мы встречаемся, когда надо, и решаем их проблемы.

Фото: tut.by
Василий Береснев на митинге "тунеядцев" в Орше. Зима 2017 года
Фото: tut.by

– Влияет ли это на авторитет профсоюза РЭП, на рост организации?

– Конечно. Нас хорошо знают и жители Орши, и руководство района. Те, кто получил помощь, советуют обращаться к нам своим друзьям, знакомым, и работников обращается все больше. Мы помогаем не только членам профсоюза, и после наших рекомендаций люди часто вступают в РЭП. Особенно молодежь. Но мы устраиваем и другие интересные встречи: организуем экскурсии, слеты, футбольные матчи дворовых команд проводим под флагом РЭП. Каждый год отмечаем день битвы под Оршей. Также ориентируемся на работу непосредственно с людьми, например, отмечаем дни рождения членов профсоюза. Регулярно ездим и в другие районы: Дубровенский, Толочинский. Вот с Богушевском сейчас проблема, мы и там бываем. Одним словом, стараемся «держать руку на пульсе».


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