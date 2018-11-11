250 тысяч поляков вышли на Бело-Красный марш и Марш Независимости 11.11.2018, 22:13

Фото: KPRM

В Варшаве отпраздновали 100-летие обретения Польшей независимости.

Марш Независимости прошел сегодня по улицам Варшавы. В этом году он был соединен с организованным правительством Бело-Красным маршем «Тебе, Польша», сообщает сайт dorzeczy.pl.

Бело-Красный марш был организован под патронатом главы польского государства Анджея Дуды по случаю 100-летия обретения Польшей независимости. В мероприятии приняли участие представители высшей государственной власти с президентом и премьером во главе, польское войско, ветераны, представители националистических организаций и тысячи простых граждан.

Фото: gazeta.pl

«Пусть это будет совместный марш. Я хочу, чтобы мы вместе шли под бело-красными знаменами, в атмосфере радости, отдавая дань уважения нашим героям и государству, - заявил президент Польши Анджей Дуда, обращаясь к участникам марша «Тебе, Польша». Об этом передает «Радио Польша».

Как сообщила полиция, всего в мероприятии приняли участие около 250 тысяч человек.

Лозунгом Марша Независимости в этом году был «Бог, честь и Отечество». Правительственный марш закончился до 17:00, Марш Независимости - два часа спустя.